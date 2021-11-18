Мигранты покидают лагерь на границе с Польшей

Мигранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, для того чтобы отправиться в белорусский логистический центр. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

На кадрах видно, как очередная группа из нескольких сотен беженцев ожидает перехода в логистический центр, а появившийся непосредственно на границе стихийный лагерь мигрантов постепенно пустеет.

При этом, по словам корреспондента, некоторые из них все же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

Ранее в этот день минобороны Польши сообщило о том, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в страну. Польская полиция также сообщила о попытке форсировать границу на ее разных участках, в том числе в местности Половце. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Накануне группа мигрантов встала на колени перед границей с Польшей. Как отметила корреспондент «Известий», таким образом мигранты снова попытались принести извинения в связи с попыткой прорыва границы.

Отношения между Польшей и Белоруссией осложнились на фоне миграционного кризиса. 8 ноября группа мигрантов направилась к границе стран. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.