Польша вновь зафиксировала попытки массового пересечения границы мигрантами

Большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в Польшу. Об этом 18 ноября сообщает минобороны страны в Twitter.

«Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами», — говорится в сообщении.

Польская полиция также сообщила о попытке форсировать границу на ее разных участках, в том числе в местности Половце. Как сообщает полиция Подляского воеводства в Twitter, на полицейских напали двое мужчин в форме, которые стояли на белорусской стороне и забрасывали камнями сотрудников. Один из полицейских получил удар камнем в ногу.

По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Ранее, 17 ноября, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким телефонные переговоры. Стороны обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин выразил солидарность с позицией Варшавы по миграционной проблематике.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда во время визита в Черногорию заявил, что Варшава не признает договоренностей по миграционному кризису на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без ее участия. По его словам, если речь идет об обязывающих республику договоренностях, они должны быть достигнуты исключительно Варшавой.

По сообщениям польских спецслужб, 17 ноября силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, которая сопровождалась использованием лазеров и петард. 16 ноября в Генеральном штабе ВС Белоруссии сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. Он указал на то, что конфликт нужен Польше.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.