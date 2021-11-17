Польские силовики отразили новую попытку штурма границы мигрантами

Польские силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, которая сопровождалась использованием лазеров и петард. Об этом сообщил в среду, 17 ноября, на странице в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни», — уточнил он.

16 ноября в Генеральном штабе ВС Белоруссии сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Польская сторона в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков, применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

По словам мигрантов, после действий польских силовиков у детей возникли проблемы с глазами, а некоторые беженцы обратились к Белоруссии за медицинской помощью. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей.

Также сообщалось, что во время столкновений с мигрантами были ранены девять человек: семь полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Кроме того, белорусские власти не раз указывали на то, что именно политика европейцев привела к росту потока беженцев. При этом Белоруссия только с 1 августа этого года не впустила на свою территорию порядка 8 тыс. человек.

В то же время президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.