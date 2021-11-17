В Польше рассказали о продолжающихся попытках мигрантов прорвать границу

Группы нелегальных мигрантов ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Белоруссии. Об этом в среду, 17 ноября, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в «Кузнице», но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми. На «Кузнице» сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью», — сказал он в эфире Polskie Radio.

16 ноября в Генеральном штабе ВС Белоруссии сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Польская сторона в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков, применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

По словам мигрантов, после действий польских силовиков у детей возникли проблемы с глазами, а некоторые беженцы обратились к Белоруссии за медицинской помощью. Всего за период с 10 по 16 ноября врачи, дежурившие на границе, госпитализировали четырех пациентов, в том числе троих детей.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.