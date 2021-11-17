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Мигранты встали на колени на границе с Польшей

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Группа мигрантов встала на колени перед границей с Польшей в знак извинения. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

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На кадрах видно, как больше сотни беженцев, среди которых есть в том числе и дети, встали на колени непосредственно перед заграждением из колючей проволоки. Как отмечает корреспондент, таким образом мигранты снова пытаются принести извинения в связи с попыткой прорыва границы, которая была предпринята накануне.

С польской стороны к этому месту стянулись правоохранители.

Накануне в Генеральном штабе ВС Белоруссии сообщили, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Польская сторона в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков, применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

По словам мигрантов, после действий польских силовиков у детей возникли проблемы с глазами, а некоторые беженцы обратились к Белоруссии за медицинской помощью.

Ранее, 11 ноября, беженцы записали видеообращение с извинениями в адрес Европы за попытку прорыва. На видео некоторые мигранты держат в руках картонки с надписями Sorry («простите» — англ.). Мигранты утверждали, что хотят пересечь европейскую границу мирно и спокойно.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

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