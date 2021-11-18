Борт для вывоза мигрантов из Белоруссии в Ирак приземлился в Минске

В аэропорту Минска в четверг, 18 ноября, приземлился самолет авиакомпании Iraqi Airways, на котором все пожелавшие вернуться в Ирак мигранты покинут Белоруссию.

Сами граждане Республики Ирак уже ожидают вывозной рейс в воздушной гавани белорусской столицы.

Тем временем, по сообщениям корреспондента «Известий», мигранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, для того чтобы отправиться в белорусский логистический центр. При этом некоторые из них все же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

Ранее в этот день минобороны Польши сообщило о том, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в страну. Польская полиция также сообщила о попытке форсировать границу на ее разных участках, в том числе в местности Половце. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

О том, что первый рейс по вывозу иракских беженцев состоится 18 ноября, накануне сообщил консул Ирака в России Маджид аль-Килани. По его словам, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.