Журналисты РФ и Белоруссии получили травмы на границе с Польшей

В ходе штурма мигрантами границы Польши силовики нанесли телесные повреждения журналистам из России и Белоруссии, Катара, а также пограничникам. Об этом 18 ноября заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Телесные повреждения нанесены представителям средств массовой информации Белоруссии, России, Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны», — сказал он, его слова приводит пресс-служба ведомства в Twitter.

Швед заявил, что в данный момент принимаются меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего преступление в отношении беззащитных людей.

По его словам, польские силовики применяли в отношении мирных беззащитных людей в том числе ночью пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение, демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу.

Генпрокурор пояснил, что полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия.

Швед подчеркнул, что преступные действия польской стороны на границе с Белоруссией совершены по прямому указанию или с согласия руководства Польши.

Ранее, 17 ноября, следственный комитет (СК) Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков против мигрантов на границе как преступление против безопасности человечества. Следователи провели осмотр вблизи пункта пропуска «Брузги», в ходе которого изъяли многочисленные объекты в местах применения слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной.

16 ноября заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба ВС Белоруссии Игорь Малык рассказал, что польские силовики применили против мигрантов спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Он подчеркнул, что мигранты в момент применения спецсредств находились на белорусской территории.

По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.