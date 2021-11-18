Самолет c иракскими мигрантами вылетел из Минска в Багдад

Рейс с 431 иракцем на борту вылетел из Минска в Багдад. Об этом 18 ноября свидетельствуют данные онлайн-табло минского аэропорта.

Самолет должен сперва приземлиться в иракском Эрбиле, затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться мигрантов из Ирака бесплатное.

Самолет авиакомпании Iraqi Airways, на котором все пожелавшие вернуться в Ирак мигранты покинут Белоруссию, приземлился в аэропорту Минска ранее в четверг. О том, что первый рейс по вывозу иракских беженцев состоится 18 ноября, накануне сообщил консул Ирака в России Маджид аль-Килани. По его словам, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.

Ранее в этот день минобороны Польши сообщило, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в страну. По данным погранохраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

В тот же день часть мигрантов с Ближнего Востока разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги», расположенном неподалеку от границы с Польшей. Всего для размещения мигрантов было освобождено около 40% площади логистического центра, грузы были перемещены на дальний склад.

16 ноября МИД Ирака заявил, что зарегистрировал 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границе Белоруссии и Польши. Представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф заметил, что дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше. Спустя день он рассказал, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.