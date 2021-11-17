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Мигрантов с польско-белорусской границы разместят в логистическом центре в Гродно
Мир
Мигрантов на польской границе разместили в логистическом центре «Брузги»
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Мигрантов на польской границе разместили в логистическом центре «Брузги»

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Часть мигрантов с Ближнего Востока разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги», расположенном неподалеку от границы с Польшей. Некоторые из них провели без крыши над головой почти две недели и теперь получили возможность оказаться в здании с горячей пищей и водой как подарок, сообщает во среду, 17 ноября, корреспондент «Известий».

Мигранты получили матрасы, одеяла, подушки и горячую пищу. У людей есть доступ к точкам с питьевой водой. На улицах установлены биотуалеты. Помощник президента Белоруссии Юрий Караев сообщил, что правоохранители следят за порядком на территории центра и около здания.

Всего для размещения мигрантов было освобождено около 40% площади логистического центра, грузы были перемещены на дальний склад.

О готовности белорусских властей разместить в логистическом центре ближневосточных мигрантов стало известно 16 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил администрации Гродненской области подготовить логистический центр для приема мигрантов.

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«Президент поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Для приема и обогрева замерзших людей готовят логистический центр, который находится неподалеку. Там беженцев накормят и обогреют», — цитирует сообщение властей Белоруссии «Интерфакс».

Ранее в этот день польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.

В результате столкновений также пострадала сотрудница погранохраны Польши — мигранты кинули в нее камень. Серьезное ранение получил польский полицейский при попытке помешать беженцам перейти границу со стороны Белоруссии.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. Беженцы предпринимают попытки прорвать заграждения.

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