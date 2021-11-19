Лагерь беженцев у границы с Польшей опустел

Евросоюз (ЕС) дезавуировал собственные договоренности с Минском по решению миграционного кризиса, достигнутые накануне в ходе переговоров между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и врио канцера ФРГ Ангелой Меркель. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ в пятницу, 19 ноября.

Теперь Брюссель переложил всю ответственность по разрешению кризиса полностью на Белоруссию. К тому же появилась информация, что ЕС запретил Организации Объединенных Наций (ООН) доставлять гуманитарную помощь беженцам через территорию Польши.

Сейчас мигрантов разместили в логистическом центре. Их здесь менее 2 тыс. человек, еще около 400 людей решили вернуться в Ирак. Уезжают даже те, кто мог позволить себе проживание в Минске и дожидался разрешения миграционного кризиса. Аэропорт полон по большей части курдскими семьями с детьми и пожилыми людьми.

«Граница заблокирована, там очень много польских солдат. Пройти уже не сможем, поэтому и улетаем», — рассказал беженец из Ирака Али.

Лагерь у погранперехода Брузги–Кузница опустел, беженцев оттуда перевезли в транспортно-логистический центр. Мигрантов по очереди запускают в палатки, где их ждут еда и горячий чай. Мест для всех не хватает, и кто-то вынужден ждать на улице, пока из центра вывезут хранившиеся там товары.

В это время в лагере работают белорусские следователи, возбуждено уголовное дело по фактам применения поляками спецсредств против беженцев и журналистов.

«Каждый факт преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется объективно и беспристрастно в ходе расследования уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», — рассказал генеральный прокурор страны Андрей Швед.

17 ноября министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условия прекращения миграционного кризиса. Так, по словам эстонского министра, белорусский лидер якобы потребовал, чтобы санкции в отношении его страны были прекращены, а также чтобы в ЕС его официально признали главой государства.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам Евросоюза.

12 ноября Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.