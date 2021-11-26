Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО

Воздушные разведчики НАТО сменили приоритеты с Черного моря на Балтику. Количество их полетов с 22 ноября по сравнению с предыдущими месяцами у Калининградской области и Белоруссии резко возросло. Такой активности не наблюдалось даже во время сентябрьских стратегических учений «Запад-2021», проходивших в этом же регионе. В ответ российские и белорусские истребители начали совместное патрулирование в небе над акваторией. Увеличивается напряжение и на другом фланге. После недолгой паузы в Черное море направляется очередной эсминец Соединенных Штатов. По мнению экспертов, можно ожидать продолжения серии показательно угрожающих учений Североатлантического блока не только на Балтике, но и в других регионах.

Балтийский всплеск

С начала этой недели российские военные фиксируют внезапно возросшую активность американских самолетов-шпионов в районе Калининграда, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. При этом впервые разведка столь активно ведется не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики. Помимо традиционных RC-135 в воздухе замечены и «летающие радары» Е-8С. Также в небе обнаружены машины радиоразведки RC-12 и беспилотники типа MQ-9. Они пытаются прощупать приграничные территории российского эксклава.

В связи с учащением таких полетов министерство обороны Белоруссии 25 ноября заявило о решении нарастить состав дежурных сил ПВО и начать совместное патрулирование госграницы авиацией РБ и России. Пробный полет смешанной группы истребителей Су-30СМ двух государств уже выполнен.

В понедельник, 22 ноября, Минобороны России отчиталось, что за прошлую неделю разведку у границ России провели 47 самолетов и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Дважды для их сопровождения поднимали дежурные истребители. На таком высоком уровне активность остается уже несколько недель подряд. Но сейчас внимание НАТО сместилось с Черного моря на север — в Калининград.

В четверг президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу дополнительно повысить готовность сил НАТО на восточном фланге, поблизости от Калининграда и Белоруссии. На прошлой неделе генсек блока уже заявлял о возможности переброски американского ядерного оружия в Европе ближе к границам России. По его словам, если его запасы откажется хранить у себя Германия, их можно будет перенести в страны Восточной Европы, включая Польшу.

— Калининградскую область НАТО давно пытается держать в постоянном военном напряжении, — пояснил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Исходя из того что это эксклав, нам всё время дают понять, что в случае начала военных действий он окажется под наибольшей угрозой. Эти действия скоординированы. Когда украинская военщина в октябре активизировалась, блок начал наращивать активность на Черном море, и не только военную — был и политический шантаж, заявления о якобы агрессивных намерениях России. Потом они передвинули напряженность на польско-белорусскую границу, бездоказательно утверждая, что кто-то угрожает странам НАТО из Белоруссии.

Эксперт считает, что можно ожидать и продолжения учений альянса угрожающего характера, причем не только на Балтике, но и на севере, и в Тихом океане. Политическое напряжение блок будет координировать с военными маневрами. Перемещение акцентов военно-политического давления с юга на север, с запада на восток будет продолжаться. С этим приходится считаться и нужно быть готовыми давать отпор, предупредил Сергей Орджоникидзе.

Воздушный обзор

На этой неделе во время некоторых полетов разведывательные машины НАТО облетали всю Калининградскую область по периметру, а также наблюдали за ней как со стороны Балтийского моря, так и из воздушного пространства Польши и прибалтийских государств.

Помимо самолетов оптической разведки задействовались «летающие радары» E-8C JSTARS , которые позволяют находить наземную технику в условиях, когда традиционные средства наблюдения бессильны. Они могут различить ее не только ночью, но и сквозь облака. Позволяют они отслеживать и состояние стационарных военных объектов, а также выполнять наведение ударов авиации и артиллерии.

Помимо разведавиации, на территории прибалтийских государств по принципу ротации дежурит смешанная эскадрилья истребителей Балтийского воздушного патруля из разных стран НАТО . Здесь не раз отмечались самые современные их модели, включая F-35 и F-22. Патруль регулярно поднимается в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летящих в эксклав и обратно.

При этом полного переключения на Балтику не произошло. В четверг эсминец ВМС США USS Arleigh Burke (DDG 51) начал транзит через турецкие проливы в его акваторию. Предыдущая группа американских кораблей покинула регион менее двух недель назад.

Силовая игра

В мае этого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о росте напряженности на западных и северо-западных границах России. Он отметил, что количество учений блока НАТО там возросло в полтора раза за последние годы, а интенсивность полетов стратегической авиации — в 14 раз.

С 2016 года Североатлантический альянс наращивает свое наземное присутствие у границ Калининградской области. В рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» по одной новой батальонной боевой группе от ведущих членов блока развернуто в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

США на учениях начали отработку крупномасштабных перебросок своих сил через океан в Европу. В мае-июне этого года в регионе прошли крупнейшие за 25 лет тренировки блока под названием Defender Europe 2021.

В 2021-м дополнительный рост напряженности создал осенний кризис с беженцами на границе с Белоруссией и Польшей. Туда были выдвинуты тысячи солдат польских сухопутных войск. Их усилили инженерные подразделения из других стран НАТО, включая Германию.

В ответ Россия с 2016 года также усиливает свою военную группировку в Калининградском эксклаве и в Западном военном округе. По данным Минобороны, в ближайшее время там будет сформировано 20 дополнительных военных частей.

В прошлом году в Калининградской области воссоздана 18-я гвардейская мотострелковая дивизия . Ее полки переоснащают на современную бронетехнику — модернизированные танки Т-72Б3М и боевые машины пехоты БМП-3. 152-я ракетная бригада сменила комплексы «Точка-М» с дальностью в 120 км на новейшие «Искандер-М» с досягаемостью до 500 км. Артиллерийская группировка в прошлом году усилена дальнобойными системами залпового огня «Смерч». Армейская ПВО получила современные зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».