Вдох глубокий: Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России

Еврокомиссия выпустила новый прогноз, согласно которому ВВП России в 2021 году может увеличиться на 3,9%. Правда, в 2022 году аналитики предвидят снижение темпов роста до 2,6%. Однако экономическую динамику могут подтолкнуть возможное смягчение денежно-кредитной политики и расширение внешнего спроса на российский экспорт. Подробности — в материале «Известий».

ВВП на разнородных ожиданиях

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил «Известиям» прогноз динамики валового внутреннего продукта (ВВП) на текущий и следующий годы.

— Наш прогноз на текущий год — 4–4,3%, следующий — 1,8–2%. Расхождение с «высокими» вариантами (у Минэкономразвития — 3% на 2022 год) в двух факторах: мы очень осторожны в ожиданиях экспорта нефти (Минэкономразвития ожидает резкого ослабления ограничений по ОПЕК+, мы — мягкого смягчения, при сохранении примерно нынешнего режима регулирования рынков) и в ожиданиях динамики частных инвестиций, — сказал «Известиям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, член межведомственной комиссии при президенте РФ Дмитрий Белоусов. — Мы успели учесть их возможное торможение под влиянием ужесточения процентной политики.

При этом, по его словам, «вверх экономическую динамику следующего года могут подтолкнуть, соответственно, возможное смягчение денежно-кредитной политики (до перехода к стимулирующей рост) и возможное расширение внешнего спроса на российский экспорт».

— В принципе, потенциал прироста ВВП составляет сейчас порядка 2,5% в год, — отмечает Дмитрий Белоусов. — Всё, что выше, требует структурных сдвигов в сторону более эффективных производств; долгосрочный рост ВВП можно «разогнать» до 3–3,5% в течение нескольких лет, но не быстро, а по мере реализации необходимых мер по развитию инфраструктуры, технологий, соответствующих реформ и т.д.

Вдох глубокий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На днях Еврокомиссия (ЕК) обнародовала осенний прогноз, согласно которому, сценарий роста ВВП России на уходящий год повышен до 3,9% (весенний был 2,7%). При этом в 2022 году ЕК предполагает замедление роста ВВП РФ до 2,6% (весной прогноз был еще менее оптимистичен — 2,3%). В документе указывается, что «реальный ВВП России к настоящему времени превысил допандемический уровень». Это, кстати, отметил на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и президент Путин. «Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%», — сказал глава государства.

— В дальнейшем экономическому росту, вероятно, будут способствовать улучшение условий торговли и рост бюджетных доходов, — полагают в ЕК. — Прогнозы же для капзатрат остаются умеренными, так как на настроения делового сообщества влияет непростая инвестиционная среда.

Надо заметить, что в ЕК не исключают, что госинвестиции несколько увеличатся из-за высоких цен на сырьевые товары и повышения бюджетных доходов.

— В принципе, прогноз «порядка 4%» — почти консенсусный сейчас на нынешний год, — говорит Дмитрий Белоусов. — За этим стоит довольно быстрое восстановление в первом полугодии и довольно медленное и неустойчивое оживление (в основном за счет роста экспорта) во втором.

Что дал уходящий год

По итогам первых трех кварталов текущего года, по оценке Минэкономразвития, темп роста российского ВВП уже составил 4,6%.

— Это достаточно высокая цифра, однако необходимо иметь в виду, что рост связан с низкими значениями II и отчасти III кварталов прошлого года, — комментирует руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России Самвел Лазарян. — В IV квартале спад был уже менее заметен, в связи с этим вряд ли следует ожидать высоких темпов роста в конце 2021 года. Таким образом, выход годового показателя прироста ВВП на уровень 3,9% представляется вполне обоснованным.

По оценкам Самвела Лазаряна, « прогноз роста российского ВВП на 2,6% в 2022 году в настоящий момент представляется достаточно взвешенным ». В пользу такого прогноза, считает эксперт-аналитик, играют также потенциальное замедление экономики в IV квартале текущего года из-за эпидемиологической обстановки и перенос части эффекта восстановительного роста на 2022 год.

— Мы, в свою очередь, по итогам 2021 года ожидаем роста ВВП России на 4-4,3%, — делится собственным видением перспектив главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров.

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Активному росту в текущем году , поясняет он, способствовало быстрое восстановление внутренней потребительской и инвестиционной активности, а также расширение внешнего спроса и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках. Во многом это стало результатом широкомасштабных программ бюджетной и монетарной поддержки экономики, в том числе в России, и адаптации населения и бизнеса к работе в условиях пандемии.

Гендиректор «Coface Россия» Василий Чекулаев поддерживает прогноз по росту ВВП на 3,9% в 2021 году, данный Еврокомиссией. По его суждению, российский рынок отыграл «коронакризисные» потери уже по итогам первого полугодия, теперь же экономика выходит в плюс за счет относительно высоких цен на сырьевых рынках, восстановления активности в сфере услуг и роста объемов потребления домохозяйств на фоне снижения безработицы и повышения зарплат.

— Если учесть, что и просадка отечественного рынка на фоне кризиса оказалась не такой глубокой, как на многих соседних развитых и развивающихся рынках, такой результат можно считать достаточно позитивным, — полагает Василий Чекулаев.

По мнению советника вице-президента ЦСР Любови Араповой, данные роста по структуре производства ВВП свидетельствуют о том, что ключевой вклад в рост ВВП в первом полугодии 2021 года внесли оптовая и розничная торговля (добавленная стоимость увеличилась на 10,5%), обрабатывающая промышленность (+5,6%), финансовая и страховая деятельность (+9,8%), транспортировка и хранение (+7,2%), а также налоги на продукты (+5,1%).

— По элементам использования основной вклад в экономический рост в январе-июне 2021 года вносит потребление домашних хозяйств (+10,9%) и валовое накопление основного капитала (инвестиции), при этом рост импорта (+13,7%) вносит основной понижающий вклад в динамику ВВП, — отметила Любовь Арапова.

Вместе с тем в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ) находят прогноз ЕК на 2021 год несколько оптимистичным и заявляют, что рост в 2021 году будет ниже (не выше 3,5%). В СПбГЭУ факторами роста ВВП в 2021 году называют рост спроса на сырьевые товары и высокие цены на мировом рынке на газ и нефть, определенную специфику потребления домашних хозяйств.

— Рост инвестиций в РФ в 2021 году идет, но это, скорее, отложенный спрос из-за спада в 2020 году, когда инвестиции сократились на 1,4 % из-за коронакризиса, — отмечают в СПбГЭУ. — В России по-прежнему наиболее капиталоемким сектором в плане инвестиций является нефтегазовый (с большим отрывом), в то время как на мировом рынке лидирует сектор технологий, медиа и телекоммуникаций. Кстати, Минэкономразвития ожидает, что инвестиции в основной капитал в 2021 году вырастут на 4,5%.

По суждению экспертов, экономика России пока еще находится в «ловушке среднего дохода», для которой характерны низкая норма инвестиций (в РФ это 20–21% ВВП), слабая диверсификация промышленности, неблагоприятные условия на рынке труда.

Продолжится ли рост

Эксперт ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров считает, что прогноз Еврокомиссии на 2022 год весьма реалистичен.

— Мы ожидаем, что российская экономика в следующем году вырастет на 2,5–3%, — говорит Евгений Винокуров. — Такая динамика станет возможной благодаря ожидаемому наращиванию добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и усилению потребления услуг по мере постепенного смягчения санитарных ограничений. Высокие цены и спрос на энергоносители окажут дополнительную поддержку российской экономике. При этом перегрева российской экономики в 2022 году не произойдет.

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Основным риском, угрожающим перспективам роста рынка РФ на 2022 год, по-прежнему остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки и ужесточения карантинных мер .

— Потенциал посткризисного роста, по нашим оценкам, при этом уже почти полностью реализован — в некоторых отраслях импульс восстановительного роста стал сходить на нет еще в начале III квартала, — говорит Василий Чекулаев. — В следующем году российский рынок будут поддерживать в основном высокие цены на сырьевых рынках и расширение объемов выработки нефти, о котором договорились страны-участницы ОПЕК+, но омрачают перспективы высокие темпы инфляции и неясные сроки окончания пандемии.

Профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов считает, что на 2022 год можно дать положительный прогноз, и даже несколько выше консенсуса аналитиков за октябрь, который собирает Банк России.