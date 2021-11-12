Путин назвал показатель роста ВВП России к концу года

Рост ВВП России к концу года составит 4,7%. Об этом 12 октября заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%»,— сказал он, выступая по видеосвязи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Путин отметил, что это не самый высокий в регионе прирост, однако для российской экономики «вполне хороший показатель».

Кроме того, глава государства сообщил, что по последним прогнозам прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%, в то время как для экономик АТЭС этот показатель будет выше — 6,4%.

Ранее, 11 ноября, Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, в то время как весной ожидала 2,7%. Отмечалось, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке.

5 ноября международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 4,8%. В отчете указывалось, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье.

18 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень. Так, за восемь месяцев текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Кроме того, по словам председателя правительства, быстрыми темпами снижается безработица в стране.

Ранее, 13 октября, российский лидер заявил, что по итогам 2021 года страна может выйти на рекордный рост ВВП. Он также отметил, что экономика страны «работает ритмично».