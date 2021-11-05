Агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,8%

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 4,8%. Об этом 5 ноября следует из сообщения на сайте агентства.

В отчете объясняется, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье. При этом ожидания роста ВВП в 2022 году Moody's снизило до 2,2%.

«Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП России в 2021 году вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 году», — отметили эксперты агентства.

В агентстве отметили, что рост реального ВВП России на 10,5% в годовом исчислении вернул объемы производства в стране к допандемийному уровню.

Эксперты Moody's высказали мнение, что поддержку экономике страны будет оказывать наращивание добычи нефти и восстановление потребительского спроса. При этом отмечается, что риски для России несет низкий уровень вакцинации от коронавируса.

Ранее, 18 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».

12 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России с 2021 года до 4,7%. В июле МВФ прогнозировал рост ВВП России в текущем году на уровне 4,4%.

Ранее, 5 октября, Путин заявил, что рынок труда в стране уже практически полностью восстановился после начала пандемии коронавируса.