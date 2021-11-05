Прямой эфир
Мир
Зеленский подписал закон о деолигархизации
Общество
Губернатор Севастополя назвал неспокойной обстановку в Черном море
Экономика
Агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,8%
Мир
В КНР выразили протест США из-за раздувания «китайской угрозы»
Общество
В Алтайском крае не будут продлевать нерабочие дни
Мир
Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР
Общество
В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Общество
Эксперт перечислил способы поддержки иммунитета в межсезонье
Общество
Власти Дагестана решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,8%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 4,8%. Об этом 5 ноября следует из сообщения на сайте агентства.

Далеко гляжу: рост ВВП РФ в этом году может превысить 4%
Экономросту способствуют быстрое восстановление сырьевого экспорта, рост товарооборота и инвестиций в основной капитал

В отчете объясняется, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье. При этом ожидания роста ВВП в 2022 году Moody's снизило до 2,2%.

«Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП России в 2021 году вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 году», — отметили эксперты агентства.

В агентстве отметили, что рост реального ВВП России на 10,5% в годовом исчислении вернул объемы производства в стране к допандемийному уровню.

Эксперты Moody's высказали мнение, что поддержку экономике страны будет оказывать наращивание добычи нефти и восстановление потребительского спроса. При этом отмечается, что риски для России несет низкий уровень вакцинации от коронавируса.

Ранее, 18 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».

12 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России с 2021 года до 4,7%. В июле МВФ прогнозировал рост ВВП России в текущем году на уровне 4,4%.

Ранее, 5 октября, Путин заявил, что рынок труда в стране уже практически полностью восстановился после начала пандемии коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021