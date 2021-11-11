Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, тогда как весной ожидала 2,7%. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 11 ноября, экономическом прогнозе ЕК.

«Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%», — указано в заявлении.

Также отмечается, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке.

Кроме того, Еврокомиссия улучшила ожидания по росту мирового ВВП на 2021 год до 5,7% с майских 5,6%. Прогнозируется, что в текущем году развивающиеся экономики продемонстрируют рост на 6%, в 2022 году — на 4,8%, в 2023 году — на 4,4%.

При этом понижение оценки произошло в отношении ВВП США на 2021 год — 5,8% против майских 6,3%. Так, согласно данным Еврокомиссии, темпы роста ослабли, поскольку перебои в цепи поставок сдержали активность, темпы вакцинации резко замедлились, а число случаев COVID-19 выросло летом.

Ранее, 5 ноября, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 4,8%. В отчете указывалось, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье.

18 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Кроме того, премьер заявил, что шок в мировой экономике от пандемии коронавируса в целом преодолен и Россия находится в этом тренде.

Министр финансов Антон Силуанов 5 октября отметил, что экономические условия в РФ достаточно благоприятные, восстановление идет более динамично по сравнению с другими странами. В то же время, по его словам, объем госинвестиций в инфраструктуру в РФ за 2022–2024 годы станет рекордным за всю историю.