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Золотая мина: Россия накопила огромные валютные резервы

Эксперты объяснили, зачем нам столько денег
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Золотая мина: Россия накопила огромные валютные резервы
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2021-11-09 20:28:32
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Международные резервы России превысили $623 млрд, обновив исторический максимум. Достаточный ли это объем и почему в нем всё больше золотых слитков, выясняли «Известия».

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Абсолютный рекорд

По данным Банка России, за октябрь международные резервы страны выросли на $10,115 млрд (на 1,6%) и достигли рекордных $624,237 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на $4,201 млрд, или на 3,3%, и на 1 ноября составила $132,859 млрд. К такому результату привели операции по покупке иностранной валюты, а также рост рыночных цен на золото. Цена золота в настоящее время находится в районе $1820 за тройскую унцию.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России. Они нужны, чтобы финансировать дефицит платежного баланса, воздействовать на обменный курс валюты посредством интервенций, поддерживать доверие к валюте и экономике страны, а также как основа для иностранного заимствования. ЗВР состоят прежде всего из активов в иностранной валюте и монетарного золота. Также в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом.

Золотая мина
касса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Их накоплению способствовало бюджетное правило: все нефтегазовые доходы, превышающие заложенную в бюджете базовую цену нефти (в 2021 году планка отсечения находится на уровне $43,3 за баррель) направлялись в казну. Как сообщил Минфин в начале ноября, объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 млрд рублей.

В 2014-м ЦБ проводил валютные интервенции, чтобы поддержать рубль и спасти экономику от последствий кризиса. В результате резервы сократились сразу на 25%. Но с начала 2015-го запасы стали восстанавливаться — объем резервов с тех пор вырос на $235 млрд.

Устойчивость экономики

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В прошлом году объем международных резервов России составлял менее $600,7 млрд. Увеличение объема международных резервов России до более чем $618,2 млрд — свидетельство внешнеполитической и экономической стабильности страны. Их нынешний уровень эксперты считают более чем достаточным для защиты от различных потрясений.

«Показателем достаточности ЗВР выступает их отношение к ВВП в долларах. Если исходить из прогноза Минэкономразвития по ВВП РФ на 2021 год в размере 124,4 трлн, то отношение резервов к ВВП в долларах составит около 35%. Это более чем достаточный уровень. У развитых стран этот показатель менее 10%, у Китая — в районе 30%. Для развивающихся стран, к которым относится Россия, это соотношение — показатель финансовой стабильности и кредитоспособности», — указывает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.

Золотая мина
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
И по чуть-чуть: внешний долг России достиг $471,4 млрд
Насколько это критично для экономики страны

Международные резервы уже давно покрывают весь внешний долг РФ объемом $489,2 млрд. Эксперты напоминают, что в нормальных условиях такое соотношение (когда резервы полностью перекрывают заимствования) может считаться избыточным. Долговое финансирование помогает экономике развиваться, и отказ от него может снизить потенциал развития экономики.

С другой стороны, как подчеркивает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов, несмотря на то что у России есть все возможности для наращивания внешних заимствований, преимущества низкой долговой нагрузки очевидны: защита от геополитических, санкционных рисков, а также от тех, что связаны со снижением цен на основные ресурсы, экспортируемые государством.

Золото вместо доллара

В последние годы структура российских резервов претерпела изменения. С 2018 года доля доллара в них сократилась почти вдвое: с 46% до менее чем 22%. Почти пятую часть резервов перевели в евро и юани.

Сейчас, по данным ЦБ, в доллар вложено 20,9%. При этом в золото вложено 21,5% резервов (порядка $122,1 млрд). Снижение роли американской валюты эксперты связывают с попыткой уменьшить риски, связанные с непростыми отношениями между Россией и США. Как отмечает Михаил Беспалов из «КСП Капитал», отказ от наиболее ликвидной валюты — не самая лучшая практика, но стоит учитывать и объективные реалии.

Золотая мина
золото
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Золотая пора: дедолларизация может обогатить инвесторов в драгметалл
Скорее всего, средства ФНБ уже были переведены в золото, но в перспективе закупки продолжатся

Так, например, Вашингтон может заблокировать долларовые счета России. Для золота такой угрозы не существует. К тому же слитки окажутся полезны в случае серьезных макроэкономических потрясений и всплеска инфляции. Золото — защитный актив, который традиционно растет в цене в период кризиса.

«Такой большой процент драгметалла в условиях нестабильной экономической ситуации дает определенную подушку безопасности, так как считается антикризисным и защищенным активом, в отличие от волатильного доллара», — отмечает Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig.

Тем не менее об исключении доллара из резервов речи не идет. Это ключевая валюта для внешнеторговых операций в нашей стране, и ЦБ должен иметь возможность с помощью интервенций сглаживать колебания стоимости рубля для поддержания макроэкономической стабильности. Для этого необходимы запасы долларовой ликвидности.

Сейчас Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.

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