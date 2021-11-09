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Международные резервы России обновили исторический максимум

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Международные резервы России на 1 ноября составили рекордные $624,237 млрд. Об этом 9 ноября стало известно из сообщения Центробанка.

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Уточняется, что за октябрь резервы выросли на $10,115 млрд, или на 1,6%. Стоимость монетарного золота в резервах в октябре увеличилась на $4,201 млрд, или на 3,3%, и на 1 ноября составила $132,859 млрд.

Рост резервов произошел в результате операций по покупке иностранной валюты, а также увеличения рыночных цен на золото.

14 октября в Счетной палате сообщили, что объем международных резервов России, по состоянию на 1 сентября 2021 года, превысил $618,2 млрд, побив исторический рекорд. С начала 2015 года объем резервов вырос на $235 млрд.

Увеличение объема международных резервов России до более чем $618,2 млрд — это хорошая новость, она говорит о внешнеполитической и экономической стабильности страны. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык.

Кроме золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом.

В конце июня эксперты сообщали, что РФ находится в лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны составляет 40% от внутреннего валового продукта, совокупный госдолг — порядка 17% от ВВП.

Отмечается, что за 2020 год международные резервы РФ выросли на 7,5% и на 1 января 2021 года составляли $595,8 млрд.

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