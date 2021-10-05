Прогноз уже не там: Минэк назвал регионы с наибольшим ростом экономики

Самые высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2021 года будут зафиксированы в Челябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии — они составят от 6,7% до 10,2% . Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В дальнейшем лидеры по приросту изменятся — предполагается, что на горизонте до 2024 года ими станут Чукотский автономный округ и Иркутская область, а худший результат будет демонстрировать Коми — единственный регион, где экономика из года в год может сокращаться . Состав субъектов-лидеров обусловлен сырьевой направленностью их экономик, а также эффектом низкой базы, заявили эксперты.

Лидеры и аутсайдеры

В 2021 году более половины (56,3%) суммарного объема валового регионального продукта сформируют 12 субъектов России, следует из прогноза Минэкономразвития . Речь о Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Ростовской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском и Краснодарском краях, республиках Татарстан и Башкортостан. А к 2024 году их доля увеличится до 68,6%, ожидают в министерстве.

Прогноз уже не там Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом в целом ведомство прогнозирует позитивную динамику ВРП: в 2021 году он будет расти в 71 субъекте , говорится в документе. Самые высокие темпы ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе — они составят 10,2%, а также Якутии (8,3%), Челябинской (6,7%) и Амурской областях (5,1%), в Чукотском автономном округе (4,7%), Краснодарском крае и Нижегородской области — по 4,5%.

Впрочем, в среднесрочной перспективе список лидеров по темпам экономического роста будет несколько иным. Наивысший среднегодовой прирост ВРП в 2022–2024 годах продемонстрирует Чукотский автономный округ — его экономика будет увеличиваться в среднем на 13,9% в год. На втором месте — Иркутская область с приростом в 7,6%, а на третьем — Якутия (5,7%). Далее следуют Московская область (4,6%), Приморский край (4,4%), Амурская область (4,2%), Адыгея (4,1%), а замыкают список самых быстрорастущих регионов Свердловская область (4%), Башкортостан и Дагестан (по 3,9%).

Сформировали в Минэке и топ-10 регионов с наихудшей динамикой среднегодовых темпов прироста экономики в 2022–2024 годах . Судя по прогнозам, печальнее всего будут обстоять дела в Коми: она стала единственным регионом, где ожидается спад ВРП (на 0,3% ежегодно). Экономика Ханты-Мансийского автономного округа будет расти в среднем на 0,7%, Удмуртии — на 1,1%. В Мурманской области, Тыве, Карелии и Кировской области ВРП будет увеличиваться на 1,2%, в Курганской области — на 1,3%, а во Владимирской — на 1,4%. Наконец, в Северной Осетии темп прироста экономики составит 1,5%, следует из документа.

Прогноз уже не там Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По базовому прогнозу Минэкономразвития, в целом по России в 2021 году ВВП увеличится на 4,2%, а в 2022–2024-м темпы его прироста составят 3%. «Известия» направили запрос в пресс-службы регионов и министерства.

В минэкономразвития Челябинской области заявили, что ожидаемая положительная динамика обусловлена прогнозируемым ростом в сопоставимых ценах промпроизводства на 10,3%, оптовой и розничной торговли — на 7,8% и объемов работ в строительстве — почти на треть. Также росту ВРП способствует системная работа регионального правительства по поддержке всех отраслей экономики и выход на полный производственный цикл ряда инвестпроектов, отметили там.

В Московской области заявили, что экономический рост региона в 2022-2024 годах будет базироваться на реализации инвестпроектов в области промышленного производства и строительства, росте потребрынка и увеличении оборота розничной и оптовой торговли, расширении номенклатуры товарной продукции и предоставляемого спектра услуг населению, а также совершенствовании мер поддержки субъектов МСП и инфраструктурном развитии всех сфер экономики региона.

Отыграть падение

После сложного 2020-го, когда экономики регионов продемонстрировали падение, в нынешнем году идет позитивная динамика — в том числе под влиянием роста цен на углеводороды и восстановления промышленного производства , отметила старший директор по кредитным рейтингам агентства «Эксперт РА» Гульназ Галиева. В структуре ВРП регионов, где прогнозируются высокие показатели по итогам 2021 года, большую долю занимает добыча нефти и газа (ЯНАО, Якутия, Амурская область) или же базовым сектором экономики выступают обрабатывающие производства — металлургия, нефтепереработка (Челябинская и Нижегородская области). Именно эти субъекты пострадали больше всего в пандемийный год, поэтому в их пользу сыграет низкая база , отметила эксперт.

Появление в списке лидеров по темпам прироста Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга связано с тем, что на этих субъектах замыкается цепочка добавленной стоимости , отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Однако в целом представленный перечень регионов-лидеров и аутсайдеров за небольшим исключением является актуальным на протяжении уже почти 20 лет, доли этих регионов в структуре суммарного ВРП стабильны и отражают уже давно сложившиеся пропорции между секторами, констатировала она.

Прогноз уже не там Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Схожие тенденции просматриваются и на среднесрочном горизонте вплоть до 2024 года, отметил старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. В лидерах оказываются субъекты с ярко выраженной добывающей составляющей в экономике (Чукотский АО, Иркутская область, республики Саха и Башкирия). При этом в Коми спад в ВРП возможен из-за сокращения добычи в рамках мероприятий, принятых в 2020-м для возобновления мирового спроса на нефть , полагает эксперт.