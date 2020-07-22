Осень покажет: названы 15 регионов – лидеров по мерам поддержки экономики

Сразу 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом говорит ренкинг, который подготовили аналитики Национального рейтингового агентства. Причем восемь субъектов — Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области — приняли максимальный пакет мер. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), содействие со стороны местных властей может снизить уровень падения экономик регионов на 2–3 п.п., что в свою очередь окажет влияние и на скорость их восстановления. Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что пока поддержка отрицательно повлияла на состояние бюджетов многих субъектов, а даст ли она позитивный эффект — станет ясно только к концу года.

Регионы быстрого реагирования

Пандемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничительные меры оказали существенное влияние на экономику российских регионов, отмечается в аналитическом обзоре НРА. В документе указывается, что в нерабочем апреле 2020-го промпроизводство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось в 54 из 85 субъектов, а в частично нерабочем мае — в 57. Два других проявления экономического кризиса — рост безработицы и снижение объема платных услуг в апреле-мае — были зафиксированы в 83 и 85 субъектах соответственно, отмечают аналитики.

По их оценке, негативное влияние на экономику оказали и ограничения, которые регионы синхронно вводили в конце марта и начале апреля. Тогда же параллельно с антикризисными мерами федерального правительства в субъектах приступили к разработке собственных способов поддержки экономик. И они, в отличие от ограничений, оказались весьма разнообразными, подчеркивается в обзоре.

Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы (в 67 из 85 регионов). Они варьируются от снижения ставок для малого бизнеса в рамках упрощенной системы налогообложения до комплексной системы снижения ставок по различным налогам (налог на прибыль, налог на имущество организаций, транспортный налог) для предприятий из пострадавших отраслей.

Второй по популярности механизм — отсрочка по арендной плате для МСП и компаний из пострадавших отраслей (в 59 регионах). Среди других распространенных инструментов поддержки — субсидии для МСП, а также приостановка проверок бизнеса со стороны регулирующих органов.

Всего по квалификации НРА регионы прибегали к шести основным мерам помощи. Помимо уже упомянутых, субъекты вводили льготы по аренде помещений (вплоть до обнуления платы), а также субсидии из региональных бюджетов для пострадавших (например, туризма) или социально значимых (например, медицинских услуг) видов экономической деятельности.

В итоге к началу июня сформировалась группа регионов – лидеров по количеству утвержденных форм поддержки бизнеса. В число восьми субъектов с максимальным количеством утвержденных форм и видов помощи предпринимателям вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область и Чукотский АО.

В каждом из этих регионов в полном объеме внедрены как стандартные меры поддержки в виде льгот по налогам и арендным платежам, так и дополнительные инструменты — например, оплата процентов по кредитам для МСП в Москве и выдача микрозаймов МСП на выплату зарплаты сотрудникам в Тульской области.

Еще семь российских субъектов — Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия — приближаются к лидерам за счет разнообразия мер поддержки. Среди перечисленных регионов присутствуют в том числе традиционные аутсайдеры рейтингов инвестиционной привлекательности и экономического развития.

«В условиях открытости данных о мерах поддержки бизнеса субъектов (в том числе отстающим) несложно копировать друг у друга антикризисные региональные нормативно-правовые акты», — уточняется в обзоре НРА.

Разношерстная команда

Вместе с тем пока нельзя утверждать, что именно эти регионы окажутся лидерами по темпам восстановления экономик: эффективность мер можно будет оценить только через несколько месяцев — с учетом реального количества организаций и предпринимателей, получивших доступ к поддержке. «Вполне вероятно, что в лидерах по реальной эффективности мер поддержки окажутся регионы, способные не только прописать большое количество инструментов помощи на бумаге, но и обладающие необходимыми финансовыми и административными ресурсами для их применения», — говорится в документе.

Помощь по осени сыграет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Почему в число лидеров по мерам поддержки бизнеса вошли столь разнообразные по своему экономическому состоянию субъекты? Как пояснил управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков, кризис потребовал от регионов максимальной гибкости и оперативности в принятии решений, нацеленных на спасение экономики.

—- Многим помог накопленный опыт создания благоприятного бизнес-климата. Например, Москва и Тульская область одновременно входят в число лидеров и по разнообразию мер поддержки бизнеса, и в число лидеров разнообразных рейтингов инвестиционного климата. И это не просто совпадение: регионам, в которых отлажены системы поддержки бизнеса в «мирное» время, гораздо проще запустить пакеты мер антикризисной поддержки, — прокомментировал он.

Из обзора НРА можно сделать вывод, что объем помощи определялся и уровнем потребности в ней. Например, Тыва в апреле-мае 2020 года стала лидером по сжатию промпроизводства: в последний весенний месяц оно сократилось более чем на треть. В регионах Северного Кавказа наблюдается существенный рост безработицы. Крым (5,1%), Бурятия (4%), Кабардино-Балкария (3,2%), Адыгея (3,1%), Чувашия (2,8%) и Москва (2,7%) входят в список субъектов с высокой долей в валовой региональный продукт (ВРП) туризма, общественного питания, спорта, досуга и развлечений. Эти сферы максимально пострадали от введения ограничительных мер, связанных с пандемией.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что регионы из топ-15 можно разделить на два класса: те, у кого есть средства и кому важно сохранить МСП для экономики региона, и дотационные субъекты, которые сделали ставку на сохранение социально-экономической структуры.

Причину неоднородности топа можно объяснить тем, что туда вошли субъекты, которые проявили максимальную осведомленность о принимаемых правительством мерах и готовые поддержать федеральный вектор борьбы с коронакризисом, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

— Если посмотреть на восьмерку лидеров по максимальному уровню разнообразия мер господдержки, то представленные регионы крайне неоднородны по большинству параметров. Это можно объяснить высоким уровнем реагирования властей этих субъектов на современные вызовы и их тесную интеграцию — в том числе ресурсную и информационную — с федеральными властями, — подчеркнул эксперт.

Эффект или последствия

Эксперты, опрошенные «Известиями», призывают не ожидать скорых положительных последствий введения мер поддержки на региональном уровне. По словам Виктора Четверикова, в краткосрочном периоде регионы, предложившие максимальное количество мер поддержки для бизнеса, могут оказаться даже в числе проигравших — с точки зрения бюджетных доходов.

Помощь по осени сыграет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это уже подтверждают данные бюджетной статистики: в Тульской области налоговые и неналоговые доходы бюджета за первые пять месяцев 2020 года оказались ниже аналогичного периода прошлого года на 19%, а в Пермском крае снижение превысило 24%, — привел пример представитель НРА.

В целом же резкое сокращение региональных экономик в первом полугодии и выпадающие доходы, связанные с предоставлением льгот по налогам и аренде имущества, неизбежно приведут к росту дефицита бюджетов субъектов, который составит около 200–300 млрд рублей (2,5–3,5% от их общих доходов), прогнозируют в НРА. При этом основными источниками покрытия этих дыр будут трансферты из федеральной казны. Планируется, что регионы получат 300 млрд рублей и долгое финансирование.

Однако, уверен Виктор Четвериков, в дальнейшем бюджетные потери этого года компенсируются более быстрым восстановлением региональных экономик. По его оценке, готовность регионов эффективно поддерживать бизнес может снизить глубину падения ВРП на 2–3 п.п., а также сократить срок восстановления промышленного производства до двух лет вместо трех-пяти лет для регионов, пренебрегающих поддержкой предпринимателей и компаний.

Руководитель департамента финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов менее оптимистичен:

— Восстановление экономики происходит недостаточно быстро, чтобы это позволило компенсировать выпадающие доходы бюджетов субъектов. А риск второй волны требует предпринимать меры существенной поддержки регионов со стороны федерального правительства. Эти меры также включены в программу правительственной поддержки экономики на сумму более 5 трлн рублей, — прогнозирует он.

Кроме того, обратил внимание эксперт, когда закончится отсрочка выплат по налогам и аренде, а экономическая активность еще не восстановится, многие компании окажутся в состоянии банкротства. А это, по его мнению, может стать дополнительным ударом по доходам бюджетов, поставив их в зависимость от дотаций со стороны федерального центра.