 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ученые попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Спорт
«Зенит» досрочно выиграл «Тинькофф Российскую премьер-лигу»
Мир
Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 203 тыс.
Мир
Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае
/

Не выходи из сервиса: 30% МСП в пандемию подключили онлайн-платежи

Интернет был единственным каналом продаж, к тому же развитие электронной коммерции стимулировало ограничение эквайринга
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Не выходи из сервиса: 30% МСП в пандемию подключили онлайн-платежи
2020-07-03 12:07:19">
2020-07-03 12:07:19
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия подтолкнула развитие финтеха. В период карантина треть предприятий малого бизнеса реализовали возможность онлайн-оплаты продукции через сайт, рассказали «Известиям» в Visa. Спрос на онлайн-эквайринг подтвердили в крупнейших банках. Для малых предприятий это был единственный доступный канал продаж, пояснили на рынке. Инвестиции в финтех со стороны МСП также стимулировало ограничение эквайринга уровнем в 1%, уверены в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ЦБ «Известиям» заявили, что административное регулирование комиссий — временная мера.

Треть прибавили

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Около 30% предприятий малого бизнеса перешли на работу в электронной коммерции, и каждый второй бизнес (52%) ожидает роста онлайн-трансакций в будущем. Об этом «Известиям» рассказал глава Visa в России Михаил Бернер, ссылаясь на исследование платежной системы. Он отметил, что в активную фазу распространения коронавируса 38% россиян впервые купили продукты онлайн и около 23% стали пользоваться доставкой провизии на дом.

«Тинькофф» зафиксировал прирост новых заявок на подключение интернет-эквайринга на 30% еще в марте, в апреле-мае повышенный спрос сохранился. В банке отметили, что в апреле в два раза увеличилось число заявок на услугу «магазин без сайта» для реализации через соцсети. Продавец генерирует ссылку, клиент проходит по ней и оплачивает свой заказ онлайн через специальную форму, пояснили в «Тинькофф».

За первые пять месяцев 2020-го число новых компаний, подключивших прием онлайн-платежей через «Яндекс.Кассу», выросло в среднем на 33% относительно числа обращений в прошлом году, рассказал «Известиям» представитель сервиса. Пиком стал апрель, когда рост составил 54% по отношению к 2019-му. Оборот онлайн-платежей малого и среднего бизнеса также ежемесячно растет, подчеркнули в «Яндекс.Касса».

о3
онлайн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Салон без связи: мобильные операторы осваивают онлайн-гипермаркеты
Это позволит им отказаться от части фирменных магазинов

В апреле-мае Росбанк получил более 2,9 тыс. заявок на подключение интернет-эквайринга — интерес к услуге проявил каждый четвертый клиент, открывший счет в банке, заявил директор департамента малого бизнеса кредитной организации Дмитрий Смирнов. Он оценил долю компаний из сегмента МСП, которые принимают платежи через интернет, в 20–25%.

— Сайт есть у гораздо большего числа предпринимателей. От реализации платежей отпугивают высокие в целом по рынку комиссии за услугу (2,5–3,5%) и затраты на создание и поддержку портала с функциями интернет-магазина, — рассказал Дмитрий Смирнов.

Всего в России действует более 6 млн предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, следует из данных ФАС.

Требование времени

Онлайн правит торговлей: в маркетплейсы пришли 7 млн новых покупателей
Сформированная в карантин привычка к интернет-покупкам останется и в будущем, считают эксперты

С марта по май этого года оборот интернет-эквайринга вырос в два раза, заявили «Известиям» в Делобанке. В кредитной организации добавили, что за этот период количество ИП, использующих оплату по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), выросло минимум на 20%, чему способствовала низкая комиссия за куайринг.

Весной 2020 года 161 клиент Ак Барс Банка реализовал функцию по приему платежей через сайт. Это примерно 13% от общего портфеля интернет-экварийнга, рассказали в кредитной организации. В крымском РНКБ сообщили, что 1200 клиентов воспользовались услугой создания бесплатного сайта с возможностью принимать через него платежи.

Поскольку точки продаж закрылись, другого варианта вести свое дело, кроме как принимать оплату через сайт, просто не было, напомнил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Пандемия подтолкнула развитие онлайн-торговли, позволила малым предприятиям приобрести новых клиентов. С другой стороны, на рынок вышли и крупные игроки (Ozon, Wildberries, Сбербанк), произошла монополизация электронной коммерции, подчеркнул Александр Калинин.

о2
дома
Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
Не попали в сеть: ритейлеры начали отказываться от открытия новых магазинов
Ограничения, связанные с распространением COVID-19, толкают их на оптимизацию бизнеса

— Сейчас многие представители малого бизнеса, кто раньше это откладывал, заказывают новые сайты, лендинги с перекидкой на мобильные приложения, ставят CRM-системы. Главное, чтобы на рынке сохранился спрос со стороны покупателей, — отметил Александр Калинин.

Около 60–70% онлайн-ритейлеров из сегмента МСП в городах-миллионниках настроили у себя и платежи через сайт, оценил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Остальные принимают деньги через курьера либо наличными, либо через терминал. По словам эксперта, сейчас онлайн-оплата — это не просто удобный функционал, а необходимость.

По данным Mastercard, за период самоизоляции почти на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете. Всего около 60 млн граждан пользуются онлайн-покупками, оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли. Это больше половины трудоспособного населения страны.

Экономический стимул

Шопинг во время чумы: россияне сократили онлайн-покупки из-за рубежа
На внутреннем рынке спрос на доставку товаров маркетплейсов вырос на 500%

Главная причина роста электронной коммерции в пандемию — снижение Центробанком максимальной ставки эквайринга для онлайн-ритейла до 1%, уверен глава АКИТ Артем Соколов. Раньше малый бизнес неохотно обслуживал безналичные трансакции: даже среди топ-1000 интернет-магазинов находились те, кто совсем не принимал безнал или повышал цену за этот способ платежа.

— Для клиентов интернет-оплата — это удобно, поскольку реквизиты карты вводятся один раз, а затем ее необязательно держать при себе. Также есть возможность мгновенного возврата денег. Для продавцов оплата на сайте снижает процент невыкупленных товаров, а также уменьшает расходы на обслуживание терминалов и наличной выручки, — пояснил Артем Соколов.

По его словам, интернет-эквайринг также позволяет использовать новые технологии, например, оплату с помощью биометрии лица. Если ЦБ сохранит административное регулирование, компании будут развивать самые инновационные методы, пообещал глава АКИТ.

о1
доставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Спорт, красота, автомобили: россияне возвращаются к привычным тратам
Потребительские расходы граждан в мае восстановились на 80% после апрельского падения

Ограничение эквайринговых комиссий для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и товаров медицинского назначения, одежды, изделий повседневного спроса носит временный характер и направлено на поддержку в том числе МСП в период пандемии коронавируса, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе понимают: эквайринговая комиссия покрывает издержки банков на POS-терминалы, их обслуживание, развитие инфраструктуры, программы лояльности по картам и кэшбэки.

В ЦБ отметили, что ставки были ограничены именно для онлайн-торговли, поскольку при интернет-эквайринге издержки банков меньше. В качестве альтернативы Банк России предлагает оплату по QR-кодам через СБП, где комиссия не превышает 0,7%: такую возможность внедрили уже 11 банков в 11 тыс. торговых точек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020