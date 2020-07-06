Не выходи из сервиса: 30% МСП в пандемию подключили онлайн-платежи

Пандемия подтолкнула развитие финтеха. В период карантина треть предприятий малого бизнеса реализовали возможность онлайн-оплаты продукции через сайт, рассказали «Известиям» в Visa. Спрос на онлайн-эквайринг подтвердили в крупнейших банках. Для малых предприятий это был единственный доступный канал продаж, пояснили на рынке. Инвестиции в финтех со стороны МСП также стимулировало ограничение эквайринга уровнем в 1%, уверены в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В ЦБ «Известиям» заявили, что административное регулирование комиссий — временная мера.

Треть прибавили

Около 30% предприятий малого бизнеса перешли на работу в электронной коммерции, и каждый второй бизнес (52%) ожидает роста онлайн-трансакций в будущем. Об этом «Известиям» рассказал глава Visa в России Михаил Бернер, ссылаясь на исследование платежной системы. Он отметил, что в активную фазу распространения коронавируса 38% россиян впервые купили продукты онлайн и около 23% стали пользоваться доставкой провизии на дом.

«Тинькофф» зафиксировал прирост новых заявок на подключение интернет-эквайринга на 30% еще в марте, в апреле-мае повышенный спрос сохранился. В банке отметили, что в апреле в два раза увеличилось число заявок на услугу «магазин без сайта» для реализации через соцсети. Продавец генерирует ссылку, клиент проходит по ней и оплачивает свой заказ онлайн через специальную форму, пояснили в «Тинькофф».

За первые пять месяцев 2020-го число новых компаний, подключивших прием онлайн-платежей через «Яндекс.Кассу», выросло в среднем на 33% относительно числа обращений в прошлом году, рассказал «Известиям» представитель сервиса. Пиком стал апрель, когда рост составил 54% по отношению к 2019-му. Оборот онлайн-платежей малого и среднего бизнеса также ежемесячно растет, подчеркнули в «Яндекс.Касса».

о3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В апреле-мае Росбанк получил более 2,9 тыс. заявок на подключение интернет-эквайринга — интерес к услуге проявил каждый четвертый клиент, открывший счет в банке, заявил директор департамента малого бизнеса кредитной организации Дмитрий Смирнов. Он оценил долю компаний из сегмента МСП, которые принимают платежи через интернет, в 20–25%.

— Сайт есть у гораздо большего числа предпринимателей. От реализации платежей отпугивают высокие в целом по рынку комиссии за услугу (2,5–3,5%) и затраты на создание и поддержку портала с функциями интернет-магазина, — рассказал Дмитрий Смирнов.

Всего в России действует более 6 млн предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, следует из данных ФАС.

Требование времени

С марта по май этого года оборот интернет-эквайринга вырос в два раза, заявили «Известиям» в Делобанке. В кредитной организации добавили, что за этот период количество ИП, использующих оплату по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), выросло минимум на 20%, чему способствовала низкая комиссия за куайринг.

Весной 2020 года 161 клиент Ак Барс Банка реализовал функцию по приему платежей через сайт. Это примерно 13% от общего портфеля интернет-экварийнга, рассказали в кредитной организации. В крымском РНКБ сообщили, что 1200 клиентов воспользовались услугой создания бесплатного сайта с возможностью принимать через него платежи.

Поскольку точки продаж закрылись, другого варианта вести свое дело, кроме как принимать оплату через сайт, просто не было, напомнил глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Пандемия подтолкнула развитие онлайн-торговли, позволила малым предприятиям приобрести новых клиентов. С другой стороны, на рынок вышли и крупные игроки (Ozon, Wildberries, Сбербанк), произошла монополизация электронной коммерции, подчеркнул Александр Калинин.

о2 Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

— Сейчас многие представители малого бизнеса, кто раньше это откладывал, заказывают новые сайты, лендинги с перекидкой на мобильные приложения, ставят CRM-системы. Главное, чтобы на рынке сохранился спрос со стороны покупателей, — отметил Александр Калинин.

Около 60–70% онлайн-ритейлеров из сегмента МСП в городах-миллионниках настроили у себя и платежи через сайт, оценил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Остальные принимают деньги через курьера либо наличными, либо через терминал. По словам эксперта, сейчас онлайн-оплата — это не просто удобный функционал, а необходимость.

По данным Mastercard, за период самоизоляции почти на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете. Всего около 60 млн граждан пользуются онлайн-покупками, оценили в Национальной ассоциации дистанционной торговли. Это больше половины трудоспособного населения страны.

Экономический стимул

Главная причина роста электронной коммерции в пандемию — снижение Центробанком максимальной ставки эквайринга для онлайн-ритейла до 1%, уверен глава АКИТ Артем Соколов. Раньше малый бизнес неохотно обслуживал безналичные трансакции: даже среди топ-1000 интернет-магазинов находились те, кто совсем не принимал безнал или повышал цену за этот способ платежа.

— Для клиентов интернет-оплата — это удобно, поскольку реквизиты карты вводятся один раз, а затем ее необязательно держать при себе. Также есть возможность мгновенного возврата денег. Для продавцов оплата на сайте снижает процент невыкупленных товаров, а также уменьшает расходы на обслуживание терминалов и наличной выручки, — пояснил Артем Соколов.

По его словам, интернет-эквайринг также позволяет использовать новые технологии, например, оплату с помощью биометрии лица. Если ЦБ сохранит административное регулирование, компании будут развивать самые инновационные методы, пообещал глава АКИТ.

о1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ограничение эквайринговых комиссий для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и товаров медицинского назначения, одежды, изделий повседневного спроса носит временный характер и направлено на поддержку в том числе МСП в период пандемии коронавируса, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе понимают: эквайринговая комиссия покрывает издержки банков на POS-терминалы, их обслуживание, развитие инфраструктуры, программы лояльности по картам и кэшбэки.

В ЦБ отметили, что ставки были ограничены именно для онлайн-торговли, поскольку при интернет-эквайринге издержки банков меньше. В качестве альтернативы Банк России предлагает оплату по QR-кодам через СБП, где комиссия не превышает 0,7%: такую возможность внедрили уже 11 банков в 11 тыс. торговых точек.