Салон без связи: мобильные операторы осваивают онлайн-гипермаркеты
Мобильные операторы стали активно сотрудничать с крупными интернет-площадками. «Мегафон» начал продавать свои SIM-карты через «Беру» и Wildberries, рассказали «Известиям» в компании. «Вымпелком» («Билайн») уже сотрудничает с несколькими площадками. А Tele2 и МТС ведут переговоры с интернет-гипермаркетами. Карантин заставил операторов осваивать онлайн-каналы, но и после пандемии они продолжат расширять количество онлайн-магазинов для продажи SIM-карт. Это позволит в несколько раз сократить количество салонов связи в ближайшие два года, считают эксперты.
Попали в Сеть
«Мегафон» начал продавать SIM-карты в интернет-гипермаркетах «Беру» и Wildberries, сообщили «Известиям» в компании. Оператор также с конца марта работает на Tmall, ресурсе AliExpress Россия. Курьер доставит саму SIM-карту, зарегистрировать ее можно через интернет.
Для того чтобы активировать SIM-карту, купленную через интернет, нужно зайти в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа. Также можно зарегистрировать новую SIM-карту, используя свой аккаунт на портале госуслуг.
МТС сейчас рассматривает дополнительные варианты продаж через разные интернет-площадки, рассказали «Известиям» в пресс-службе оператора.
Tele2 также договорился с крупным маркетплейсом о реализации SIM-карт, сообщили «Известиям» в компании. Но пока не раскрыли, кто именно стал партнером.
— В условиях пандемии мы делаем фокус на развитии онлайн-каналов продаж: вывод подключений на маркетплейс обусловлен тем, что здесь клиент может единовременно заказать товары из разных категорий, а значит, добавить еще и телеком-продукты, — пояснили в Tele2.
«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») уже продает свои тарифы на AliExpress, «Беру», Ozon, Goods и Wildberries. Оператор планирует увеличивать количество партнеров в ближайшее время, отметили в пресс-службе компании.
Об аналогичных намерениях заявили и в «Скартел» (работает под брендом Yota). Сейчас тарифы оператора можно приобрести на Wildberries и в нескольких других онлайн-магазинах. А «Тинькофф-Мобайл» еще в прошлом году начал продавать свои SIM-карты на Ozon и «Беру». Оператор планирует сотрудничать и с другими крупнейшими онлайн-гипермаркетами и ведет переговоры с несколькими игроками, сообщили в пресс-службе компании.
Опустевшая розница
Сейчас работают только отдельно стоящие салоны операторов, а те, что находились в ТЦ, закрыты на время карантина, напомнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, это привело к резкому сокращению продаж SIM-карт. Поэтому операторы ищут партнеров, чтобы нарастить обороты, добавил он.
При этом продажи SIM-карт через онлайн-магазины невелики, так как это не специализированный канал — покупатель приходит на площадку не за мобильной связью, пояснил аналитик. Недельные продажи SIM-карт через интернет-гипермаркет исчисляются десятками или сотнями контрактов. Это оборот одного салона связи, сказал Эльдар Муртазин.
Реализация SIM-карт в неспециализированной рознице стала возможна год назад, когда операторы начали регистрировать новых абонентов через мобильные приложения, а карантин и закрытие части салонов подтолкнули их к расширению таких каналов продаж, отметил эксперт. Это освобождает сотовые компании от необходимости содержать большое количество специализированных точек и штат специалистов, которые подключают SIM-карты — абонент теперь может сделать это самостоятельно, добавил аналитик.
Операторы заходят сейчас в те онлайн-магазины, где продаются в том числе мобильные телефоны и планшеты. Покупателям этих товаров гораздо удобнее заказать там же и SIM-карту, а не идти за ней в салон или приобретать отдельно на сайте оператора, пояснил глава Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, у крупных онлайн-площадок обычно хорошо отлаженная система доставки, добавил он.
Wildberries расширяет ассортимент для удобства покупателей. На площадке можно купить SIM-карты «МегаФона», «Билайна» и Yota, подтвердил руководитель пресс-службы компании Валерий Прокопьев.
«Беру» также наращивает ассортимент для того, чтобы клиенты могли купить всё необходимое в одном месте, отметили в пресс-службе «Яндекс.Маркета». На «Беру» продаются только те сотовые тарифы, которые пользователь может активировать самостоятельно через сайт или приложение без посещения салонов связи, а доставляют их партнерские службы, — прокомментировали в пресс-службе.
Ozon продает SIM-карты с начала 2020 года, и они пользуются спросом у пользователей — сейчас на фоне самоизоляции это особенно актуально, отметила руководитель по трейд-маркетингу компании Арина Тетерина.
Меньше магазинов
Операторы станут находить все новые каналы для продажи сотовых контактов как в офлайне, так и в интернете — SIM-карты можно будет купить практически везде, прогнозирует Эльдар Муртазин. При этом будет сокращаться монобрендовая розница, что анонсировалось в прошлом году, считает он.
В итоге, у каждого из игроков «большой четверки» к концу 2021 года может остаться всего по 1,5–2 тыс. салонов. Именно такое количество необходимо для обслуживания имеющихся абонентов, добавил Эльдар Муртазин. Это позволит операторам значительно сократить свои расходы, ведь содержание одного магазина стоит около 12 млн рублей в год, добавил он.
По оценке Дениса Кускова, операторы за ближайшие один-два года сократят количество своих монобрендовых салонов на 20%.
Например, сеть салонов МТС на конец прошлого года насчитывала 5,7 тыс. магазинов. За 2019-й оператор сократил 300 точек продаж, отметили в пресс-службе компании. У «Билайна» сейчас около 4,6 тыс. салонов, а о планах по сокращению розницы оператор заявлял во время раскрытия финансовых результатов за прошлый год.
Количество монобрендовых точек продаж Tele2 за прошлый год практически не изменилось и осталось на уровне 3,3 тыс. А у Мегафона» за год оно сократилось с 4,1 тыс. до 3,9 тыс. салонов, сообщили в компании.
По словам управляющего партнера AC&M Михаила Алексеева, шесть недель самоизоляции — это примерно 10% от общей продолжительности активного сезона продаж. Если предположить, что в год реализуется 90 млн новых SIM- карт, то за шесть недель операторы должны были бы продать в обычных условиях 9 млн SIM-карт, или примерно 3–4% от существующей совокупной абонентской базы в России. Сколько в итоге они реализуют за период самоизоляции, неизвестно. Но даже если половину от обычных объемов, это приведет к заметному сокращению численности абонентов. Никакие продажи сотовых контрактов через интернет это не компенсируют, считает эксперт.