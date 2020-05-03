Салон без связи: мобильные операторы осваивают онлайн-гипермаркеты

Мобильные операторы стали активно сотрудничать с крупными интернет-площадками. «Мегафон» начал продавать свои SIM-карты через «Беру» и Wildberries, рассказали «Известиям» в компании. «Вымпелком» («Билайн») уже сотрудничает с несколькими площадками. А Tele2 и МТС ведут переговоры с интернет-гипермаркетами . Карантин заставил операторов осваивать онлайн-каналы, но и после пандемии они продолжат расширять количество онлайн-магазинов для продажи SIM-карт. Это позволит в несколько раз сократить количество салонов связи в ближайшие два года, считают эксперты.

Попали в Сеть

«Мегафон» начал продавать SIM-карты в интернет-гипермаркетах «Беру» и Wildberries, сообщили «Известиям» в компании. Оператор также с конца марта работает на Tmall, ресурсе AliExpress Россия. Курьер доставит саму SIM-карту, зарегистрировать ее можно через интернет.

Для того чтобы активировать SIM-карту, купленную через интернет, нужно зайти в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа. Также можно зарегистрировать новую SIM-карту, используя свой аккаунт на портале госуслуг.

МТС сейчас рассматривает дополнительные варианты продаж через разные интернет-площадки, рассказали «Известиям» в пресс-службе оператора.

мегафон Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Tele2 также договорился с крупным маркетплейсом о реализации SIM-карт, сообщили «Известиям» в компании. Но пока не раскрыли, кто именно стал партнером.

— В условиях пандемии мы делаем фокус на развитии онлайн-каналов продаж: вывод подключений на маркетплейс обусловлен тем, что здесь клиент может единовременно заказать товары из разных категорий, а значит, добавить еще и телеком-продукты , — пояснили в Tele2.

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») уже продает свои тарифы на AliExpress, «Беру», Ozon, Goods и Wildberries. Оператор планирует увеличивать количество партнеров в ближайшее время, отметили в пресс-службе компании.

Об аналогичных намерениях заявили и в «Скартел» (работает под брендом Yota). Сейчас тарифы оператора можно приобрести на Wildberries и в нескольких других онлайн-магазинах. А «Тинькофф-Мобайл» еще в прошлом году начал продавать свои SIM-карты на Ozon и «Беру». Оператор планирует сотрудничать и с другими крупнейшими онлайн-гипермаркетами и ведет переговоры с несколькими игроками, сообщили в пресс-службе компании.

Опустевшая розница

Сейчас работают только отдельно стоящие салоны операторов, а те, что находились в ТЦ, закрыты на время карантина, напомнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, это привело к резкому сокращению продаж SIM-карт. Поэтому операторы ищут партнеров, чтобы нарастить обороты, добавил он.

При этом продажи SIM-карт через онлайн-магазины невелики, так как это не специализированный канал — покупатель приходит на площадку не за мобильной связью, пояснил аналитик. Недельные продажи SIM-карт через интернет-гипермаркет исчисляются десятками или сотнями контрактов. Это оборот одного салона связи, сказал Эльдар Муртазин.

мобил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Реализация SIM-карт в неспециализированной рознице стала возможна год назад, когда операторы начали регистрировать новых абонентов через мобильные приложения, а карантин и закрытие части салонов подтолкнули их к расширению таких каналов продаж , отметил эксперт. Это освобождает сотовые компании от необходимости содержать большое количество специализированных точек и штат специалистов, которые подключают SIM-карты — абонент теперь может сделать это самостоятельно, добавил аналитик.

Операторы заходят сейчас в те онлайн-магазины, где продаются в том числе мобильные телефоны и планшеты. Покупателям этих товаров гораздо удобнее заказать там же и SIM-карту, а не идти за ней в салон или приобретать отдельно на сайте оператора , пояснил глава Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, у крупных онлайн-площадок обычно хорошо отлаженная система доставки, добавил он.

Wildberries расширяет ассортимент для удобства покупателей. На площадке можно купить SIM-карты «МегаФона», «Билайна» и Yota, подтвердил руководитель пресс-службы компании Валерий Прокопьев.

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«Беру» также наращивает ассортимент для того, чтобы клиенты могли купить всё необходимое в одном месте, отметили в пресс-службе «Яндекс.Маркета». На «Беру» продаются только те сотовые тарифы, которые пользователь может активировать самостоятельно через сайт или приложение без посещения салонов связи, а доставляют их партнерские службы, — прокомментировали в пресс-службе.

Ozon продает SIM-карты с начала 2020 года, и они пользуются спросом у пользователей — сейчас на фоне самоизоляции это особенно актуально, отметила руководитель по трейд-маркетингу компании Арина Тетерина.

Меньше магазинов

Операторы станут находить все новые каналы для продажи сотовых контактов как в офлайне, так и в интернете — SIM-карты можно будет купить практически везде, прогнозирует Эльдар Муртазин. При этом будет сокращаться монобрендовая розница, что анонсировалось в прошлом году, считает он.

В итоге, у каждого из игроков «большой четверки» к концу 2021 года может остаться всего по 1,5–2 тыс. салонов. Именно такое количество необходимо для обслуживания имеющихся абонентов , добавил Эльдар Муртазин. Это позволит операторам значительно сократить свои расходы, ведь содержание одного магазина стоит около 12 млн рублей в год, добавил он.

По оценке Дениса Кускова, операторы за ближайшие один-два года сократят количество своих монобрендовых салонов на 20%.

Например, сеть салонов МТС на конец прошлого года насчитывала 5,7 тыс. магазинов. За 2019-й оператор сократил 300 точек продаж, отметили в пресс-службе компании. У «Билайна» сейчас около 4,6 тыс. салонов, а о планах по сокращению розницы оператор заявлял во время раскрытия финансовых результатов за прошлый год.

теле 2 Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Количество монобрендовых точек продаж Tele2 за прошлый год практически не изменилось и осталось на уровне 3,3 тыс. А у Мегафона» за год оно сократилось с 4,1 тыс. до 3,9 тыс. салонов, сообщили в компании.