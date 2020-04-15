На одной частоте: операторы и Минкомсвязь пришли к консенсусу по 5G

Минкомсвязь согласилась c доводами операторов и предложила зафиксировать диапазон 3,4-3,8 ГГц как основной для развертывания 5G. Это положение предлагается отразить в концепции создания и развития сетей пятого поколения, следует из протокола заседания профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» от 6 апреля, на котором был рассмотрен проект концепции. Минкомсвязь признала, что альтернатив этому диапазону для развития технологии 5G в перспективе 3-5 лет нет. Эксперты подтверждают, что без 3,4-3,8 ГГц невозможно построить сети пятого поколения, но полосы, которую ведомство предлагает задействовать в этом диапазоне, все равно мало для полноценной связи 5G. Пока в концепции как основные обозначены частоты 4,8–4,9 ГГц.

С мира по нитке

Минкомсвязь предложила зафиксировать диапазон 3,4-3,8 ГГц в качестве приоритетного для развития в России технологии 5G. Об этом сказано в протоколе заседания профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» от 6 апреля, на котором был рассмотрен проект концепции развития 5G в России. Протокол есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердили в Минкомсвязи.

5G_1 Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa

Директор направления АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев также подтвердил «Известиям», что проект концепции рассматривался на прошедшей 6 апреля рабочей группе федерального проекта «Информационная инфраструктура». Он отметил, что по итогам заседания рабочей группы решено одобрить документ в целом при внесении необходимых правок. В частности, указать диапазон 3,4 – 3,8 ГГц основным, а диапазон 4,8 – 4,9 ГГц комплементарным для использования в России при развертывании сетей пятого поколения.

На заседании рабочей группы заместитель министра связи Олег Иванов отметил, что, по оценкам ведомства, в диапазоне 3,4-3,8 ГГц можно будет высвободить только около 40-80 МГц , в зависимости от места использования этих частот, говорится в документах по итогам заседания, c которыми ознакомились «Известия».

Олег Иванов подчеркнул, что полностью из этого диапазона, и даже в большей части, силовой блок не уйдет никогда. В случае если военные пойдут навстречу и освободят несколько десятков мегагерц, то «большой четверке» операторов этой полосы все равно не хватит для полноценных сетей 5G, приводятся слова чиновника в документе по итогам совещания.

Олег Иванов призвал операторов не замыкаться на диапазоне 3,4-3,8 ГГц, но отметил, что в министерстве понимают важность этого частотного ресурса. Замминистра уверен, что постепенно ведомству удастся найти конструктивное решение, следует из документа.

5G_2 Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Олег Иванов пояснил «Известиям», что Минкомсвязь постоянно ищет пути выхода из создавшейся ситуации с частотами.

— Все диапазоны, в которых хоть что-то можно освободить, — предлагаются к использованию. Для снижения издержек мы предложили концепцию инфраструктурного оператора (выделение всех необходимых частот одному оператору, который затем будет предоставлять доступ к этой сети другим игрокам. — «Известия»). Для технологических сетей открыли миллиметровый диапазон. Мы готовы вводить понятие технологической нейтральности в ранее выделенных диапазонах и так далее, — передал он свою позицию через пресс-службу.

Ранее источник в Минобороны пояснял «Известиям», что ведомство уже разъясняло Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) свою позицию, которая была принята. Суть её в том, что в России частоты для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи, в том числе и космическими. Поэтому ведомство предлагало компаниям заниматься развитием сетей в более высоких диапазонах .

Основной диапазон

В «Мегафоне» отметили, что представленные операторами в адрес Минкомсвязи экономические расчеты показывают, что развертывание сетей в диапазоне 4,8-4,9 ГГц обойдется отрасли в разы дороже, по сравнению с 3,4-3,8 ГГц.

— Фактически, сумма удорожания в несколько раз превысит озвученную регулятором стоимость конверсии в размере 253 млрд рублей. Таким образом, государству тоже выгоднее провести конверсию спектра (расчистку частот), чем предоставлять операторам субсидии, которые в дальнейшем могут потребоваться при строительстве сетей 5G в нестандартном диапазоне, — заключили в пресс-службе оператора.

В МТС подчеркнули, что без частот 3,4–3,8 ГГц качественное покрытие сетями 5G вряд ли возможно, так как этот диапазон обеспечивает оптимальное сочетание максимального покрытия и высоких скоростей доступа.

— Этот диапазон глобальный, под него будет доступно оборудование, его освоение в России ускорит запуски сетей 5G, — сказали в пресс-службе оператора.

Операторы изначально отстаивали позицию, что 3,4-3,8 ГГц должен быть основным диапазоном, отметили в «Ростелекоме».

По их расчётам, диапазон 4,8-4,9 ГГц будет дороже в 2,5-3 раза, чем 3,4-3,8 ГГц, в том числе из-за необходимости установки большего количества базовых станций. Также есть большие ограничения на использование 4,4-4,9 ГГц в приграничной зоне, что не позволит построить сети на огромной территории, включая некоторые крупные города, сообщили в пресс-службе госоператора.

Чем выше диапазон, тем больше базовых станций необходимо для покрытия одной и той же территории, соответственно, кратно растет и стоимость строительства сетей и инфраструктуры, пояснили в «Ростелекоме».

Оптимальное решение

Аналитик MForum Алексей Бойко отметил, что диапазон 3,4-3,8 ГГц не зря называют «золотым» — он наиболее востребован для строительства 5G во всем мире. Оборудование, производимое вендорами, оптимизировано под частоты этого диапазона. То же касается смартфонов, абсолютное большинство которых способно работать в 3,4-3,8 ГГц, но при этом далеко не каждый из них поддерживает 4,8-4,9 ГГц , пояснил эксперт.





Кроме того, нужно понимать, что, если операторы будут строить сеть 5G в диапазоне более высоких частот, ее создание при прочих равных обойдется им гораздо дороже, а значит — и всем нам, потому что свои расходы операторы неизбежно переложат на абонентов, включив их в стоимость услуг, добавил Алексей Бойко.

По оценке эксперта, для строительства полноценной сети 5G каждому из четырех операторов желательно выделить полосу в 80-100 МГц в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Общей полосы шириной всего 40-80 МГц на всех желающих будет критически мало , считает он. В сети 5G, построенной с использованием такого скромного ресурса, скорость может оказаться даже меньше, чем в LTE, а потенциал технологии не будет раскрыт.

Развитие сетей пятого поколения в России очень сильно затягивается из-за проблем с выделением частотного ресурса, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, в лучшем случае повсеместное строительство сетей 5G начнется не раньше 2022 года, а глобальное развитие по всей России — не ранее 2023-2024 годов. К этому времени все развитые страны уже будут вовсю эксплуатировать свои сети 5G, добавил он.