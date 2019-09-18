Связь по расчету: частоты для 5G выставят на торги

В начале 2020 года у российских операторов могут появиться частоты для сетей 5G –– вопрос о проведении аукционов по их распределению в октябре рассмотрит Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом «Известиям» рассказали источник на рынке и федеральный чиновник, информацию подтвердили в Минкомсвязи. В I квартале следующего года предлагается разыграть так называемый миллиметровый диапазон — 25,25–27,5 ГГц. Связисты отмечают, что прежде необходимо изменить методику расчёта стоимости частот — иначе стартовая цена одного лота может превысить 60 млрд рублей.

Частоты на подходе

14 октября ГКРЧ рассмотрит вопрос о проведении торгов на частоты для 5G, следует из проекта решения комиссии, с которым ознакомились «Известия». Вопрос о проведении в I квартале 2020 года аукционов по распределению ресурса в диапазоне 25,25–27,5 ГГц действительно может быть рассмотрен, рассказали источник, знакомый с участниками госкомиссии, и чиновник профильного ведомства. Это подтвердил и представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Как следует из материалов ГКРЧ, на аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов –– выигравшие их компании получат возможность разворачивать 5G в так называемом миллиметровом диапазоне по всей России.

Методику расчета стоимости этих частот еще предстоит разработать, отмечает чиновник профильного ведомства. Но если применять существующие правила, это приведет к крайне высоким, избыточным расходам операторов, объясняет он. Так, стартовая цена одного лота будет превышать 60 млрд рублей, подсчитал руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. По словам федерального чиновника, сейчас прорабатываются варианты, при которых стартовая цена составит 700–900 млн рублей.

Нынешняя методика разрабатывалась для расчета стоимости частот 4G — там ширина радиополосы, необходимой для работы, составляет 5–20 МГц, рассказывает менеджер компании-партнера нескольких операторов. А в 5G в диапазоне 26 ГГц рассчитывается стоимость полос шириной 200 МГц и более — отсюда и колоссальные цены, объясняет он.

Частоты планируется выделить победителям сроком на 10 лет. Из материалов ГКРЧ следует, что использование 25,25–27,5 ГГц в некоторых регионах будет ограничено. В частности, в Москве организуют пять пятикилометровых зон, запретных для 5G, –– они будут окружать будущие станции приема Роскосмоса, необходимые для получения научных данных со спутников дистанционного зондирования Земли.

Ждут большего

Когда именно в России запустятся 5G-сети в миллиметровом диапазоне, опрошенные «Известиями» участники рынка сказать затруднились.

Вадим Поскакухин утверждает, что к аукциону по 25,25–27,5 ГГц пока много вопросов.

–– Ограничение мощности в полосе 25,5–27,5 ГГц ниже, чем достижимая мощность у коммерческих образцов оборудования. Ограничения, устанавливаемые для полосы 26,1–26,8 ГГц в части контроля электронного луча антенн, в принципе, невыполнимы на практике без пересмотра стандартов. Наконец, терминальное оборудование сейчас доступно только для полосы радиочастот 26,5–27,5 ГГц, что делает лоты неравнозначными для коммерческого внедрения, — перечисляет Вадим Поскакухин.

Усилия ГКРЧ и Минкомсвязи лучше сосредоточить на более низких диапазонах радиочастот, полагает эксперт.

Ранее сотрудники операторов неоднократно говорили –– диапазона 25,25–27,5 ГГц и выше недостаточно для полноценного покрытия крупных городов и массового внедрения таких связанных с 5G услуг, как телемедицина, управление беспилотным транспортом, «умный город» и пр. Его можно будет использовать для точечного подключения мест большого скопления пользователей, где требуется очень высокая скорость: например, бизнес-центров, гипермаркетов, аэропортов, вокзалов, а со временем –– высокотехнологичных производств.

Наиболее предпочтительным диапазоном они называли 3,4–3,8 ГГц. Но пока эти частоты недоступны сотовым операторам и заняты средствами спутниковой связи, в частности, принадлежащим Минобороны. В августе СМИ сообщали, что президент Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, возразившего против выделения частот 3,4–3,8 ГГц операторам 5G. Для развития сети пятого поколения могут быть переданы частоты этого диапазона, на которых сегодня работает фиксированная связь, отметил позднее глава Минкомсвязи Константин Носков.

Вопрос об участии в аукционах можно рассматривать только после публикации формата их проведения и будущих лицензионных требований, считает представитель «Мегафона». Если придерживаться существующей методики расчета стоимости частот, это станет очень затратной операцией, и у компаний не останется средств на развитие 5G и поддержание работы существующих сетей, уверяет он. Указанная в лотах ширина спектра в 200 МГц не позволит достичь возможностей 5G, предупреждает представитель «Мегафона». Для строительства сетей пятого поколения нужно правильное сочетание низких и высоких частот –– без расчистки спектра 3,4–3,8 ГГц прогресса не будет, убежден он.

Для решения вопроса об участии в аукционах на частоты 25,25–27,5 ГГц необходимо изучить их условия, согласен представитель Tele2.

МТС заинтересована в приобретении частотного ресурса, но решение об участии в аукционе можно принимать только после изучения его условий, говорит ее представитель Алексей Меркутов. Оператор рассчитывает на адекватную стоимость частот с тем, чтобы выплаты не отражались негативно на темпах строительства новых сетей, подчеркнул он.

«Вымпелком» заинтересован в получении частот для 5G, но давать оценку затрат пока преждевременно –– неизвестна стартовая цена, отмечает представитель оператора Анна Айбашева. Важно пересмотреть методику платы за спектр в сторону ее существенного снижения –– цена должна быть адекватна потенциалу коммерциализации диапазона, полагает она. Принимая решение о выделении миллиметрового диапазона, необходимо думать и о низких частотах, рассуждает Анна Айбашева.

Практически все мировые решения и разработки по 5G ориентированы именно на диапазон 3,4–3,8 ГГц, отмечает руководитель российского представительства Viavi Solutions Денис Сладких. Если же брать высокий диапазон, то неясно, насколько готовы к выпуску устройств под него вендоры, рассуждает он. Может получиться так, что для поездок за границу россиянам придётся использовать один 5G-смартфон, а в России другой, предупреждает эксперт. Правда, эта ситуация может стимулировать производство оборудования в нашей стране, не исключает Денис Сладких. По его словам, сейчас остро встает вопрос диагностики и тестирования сетей, ведь от того, как на них будет работать, к примеру, медицинское оборудование, зависят жизни людей.

Необходимо разработать методологию на основе практик стран, уже запускающих сети в коммерческую эксплуатацию, считает эксперт. Операторы и вендоры должны быть готовы к любым частотным сценариям развития 5G, иначе Россия будет критически отставать в этом направлении, заключает он.