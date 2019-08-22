Второй пилот: 5G запускают в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах

Сотовые операторы начали тестировать 5G в столице –– в первые дни августа пилотную зону на Тверской открыл Tele2, а теперь две аналогичные –– в Москва-Сити и на Воробьевых горах –– запускает первым из сотовых компаний «большой тройки» «Мегафон». Связисты тестируют 5G на частотах 28 ГГц. Для массового покрытия городов сетями пятого поколения диапазон не подходит –– он позволяет точечно подключать вокзалы, торговые и бизнес-центры и другие локальные объекты, констатируют операторы и эксперты. Но других частот для 5G в России пока нет –– самый подходящий для него диапазон 3,4–3,8 ГГц пока занят другими пользователями, в частности, Минобороны.

Игра в 5G

В начале августа Tele2 запустил пилотную зону 5G на Тверской улице в Москве. А 23 августа два таких пространства откроет «Мегафон» в Москва-Сити и в районе смотровой площадки МГУ на Воробьевых горах, рассказал «Известиям» представитель компании Юрий Нехайчук. Сколько продлится тестирование оборудования, работающего на частоте 28 ГГц, он не уточнил. По решению госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), выделившей операторам на тест эти диапазоны, итоги исследования должны быть представлены к сентябрю 2020 года. Но тестировать 5G-частоты можно будет и дальше –– до августа 2021-го.

«Вымпелком» намерен запустить пилотную 5G-зону в Москве до конца этого года, говорит его представитель Анна Айбашева. Оператор проведет тестирование еще в нескольких регионах России, а также откроет в Сколково специальный центр, где опробует сети пятого поколения совместно с другими компаниями.

МТС также намерена открыть девять опытных зон в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Там компания будет работать на высоких (свыше 24,25 ГГц) частотах –– наряду с 4,4–4,99 ГГц, такой диапазон в июле ей выделила ГКРЧ, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов.

–– По итогам тестирования мы будем строить коммерческие сети в высоком диапазоне, так как они будут востребованы для скоростного доступа в местах активного потребления мобильного интернет-трафика, –– отметил он.

Руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин сказал «Известиям», что цель решения ГКРЧ по пилотным зонам –– обкатать конкретные услуги, сервисы и технологии, которые впоследствии будут предложены пользователям 5G. К таким технологиям относятся управление беспилотными автомобилями и летательными аппаратами, телемедицина, управление сложными и вредными производствами и прочее.

Недосягаемая частота

Представители операторов и другие участники рынка ранее неоднократно говорили о том, что диапазон 28 ГГц непригоден для построения масштабных сетей 5G. Его можно будет использовать для точечного подключения мест большого скопления пользователей, где требуется очень высокая скорость: например, бизнес-центров, гипермаркетов, аэропортов, вокзалов, а со временем –– высокотехнологичных производств, пояснил Вадим Поскакухин. Но пока диапазон 28 ГГц еще не обеспечивает возврат инвестиций даже для локального внедрения в крупнейших городах в силу очень ограниченного предложения абонентских устройств, добавляет он.

Этим частотам есть альтернативы –– полосы 4,4–4,99 ГГц и 3,4–3,8 ГГц. О них говорится, в частности, в концепции развития сетей 5G в России, которую готовит Минкомсвязи. Но на рынке нет оборудования, поддерживающего 4,8–4,99 ГГц, и в достаточном количестве в России оно появится не скоро. А 3,4–3,8 ГГц пока недоступны гражданским связистам. Ранее Минобороны рекомендовало повременить с использованием этого диапазона для сетей пятого поколения. Как сообщали СМИ, президент России Владимир Путин согласился с отрицательной позицией Совета безопасности по вопросу использования 3,4–3,8 ГГц для работы сетей 5G.

Полноценное покрытие в диапазоне 28 ГГц обеспечить невозможно, сетует представитель Tele2. Таким образом, распространить на всю Россию этот диапазон технически и финансово невозможно, подчеркивает он.

Разрешения на пилотные зоны в Москве по обобщенному решению ГКРЧ выданы на 28 ГГц и 4,4–4,99 ГГц, отмечает Анна Айбашева. Но она рассчитывает, что вопрос с 3,4–3,8 ГГц все-таки будет решен –– в интересах всех участников рынка и будущего цифровой экономики страны.

«Мегафон», как и другие операторы, рассматривает миллиметровый диапазон 28 ГГц как важную, но имеющую свою коммерческую и техническую нишу составляющую, говорит Юрий Нехайчук. Он достаточен для покрытия очень ограниченных локальных областей с повышенными требованиями по концентрации трафика и ёмкости сети –– площадей, стадионов, концертных залов, торговых центров и прочее. Но непригоден для широкого покрытия, согласен он. В мире пока есть примеры успешных запусков коммерческих сетей только в 3,4-3,8 ГГц –– без него полноценно покрыть 5G Россию не получится, подтвердил Юрий Нехайчук.

Полное высвобождение полосы 3,4-3,8 ГГц по всей России за несколько лет действительно неподъёмная задача, отмечает Вадим Поскакухин. Однако, по его мнению, вполне достижим компромисс между интересами тех, кто развивает сети 5G, и тех, кто занимается спутниковой связью. Отдельные полосы радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц в городах-миллионниках могут быть найдены за счёт выноса средств спутниковой связи за их пределы, перевода спутникового оборудования на другие частоты, применения специальных фильтров и прочее, перечисляет эксперт.

–– За пределами этих городов в ближайшие годы сети 5G придётся внедрять в доступных операторам полосах (принцип технологической нейтральности) и, возможно, удастся высвободить ещё один диапазон для 5G –– 700 МГц, — полагает Вадим Поскакухин.