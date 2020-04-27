Особый сезон: операторы недополучат до 16 млрд от летнего роуминга

Из-за пандемии COVID-19 доходы операторов от роуминга в этот весенне-летний период значительно снизятся. Заграничные поездки в пиковый отпускной сезон уже вряд ли состоятся, поэтому компании недополучат 10–16 млрд рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. Чтобы возместить эти средства, операторы будут предлагать своим клиентам более дорогие тарифы с увеличенным объемом услуг и вводить платные опции, считают эксперты.

Нежаркое лето

Доходы операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) в этом году снизятся на 10 млрд рублей. Именно столько они должны были заработать на услугах международного роуминга в весенне-летний сезон — с мая по август, подсчитал аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Это около 1% от выручки всего телекоммуникационного рынка России за год, отметил он.

По подсчетам аналитика «Финама» Леонида Делицына, роуминг занимает 3–5% от всей выручки операторов, то есть около 16 млрд за пять месяцев весенне-летнего сезона (с апреля по август).

отдых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев считает, что при негативном сценарии сотовые компании лишатся значительной доли выручки от услуг международного роуминга не только в 2020 году, но и, возможно, в следующем, если ограничения для туризма сохранятся.

При этом надо учитывать, что компании не получат выручки, но и не понесут расходов, которые могли бы оказаться даже выше действующих рублевых тарифов с учетом изменения обменного курса, отметил аналитик.

Кроме того, и без пандемии услуги международного роуминга неминуемо сокращаются, абоненты, находясь за рубежом, всё чаще переходят, например, на IP-телефонию, добавил он.

Бремя неопределенности

Насколько сильным окажется давление на роуминговые доходы, будет зависеть от того, когда россияне снова начнут путешествовать, отметили в «Мегафоне».

«Мы наблюдаем более значительное, чем ожидалось, снижение доходов от роуминга, но это можно объяснить ограничениями на поездки, вызванными пандемией COVID-19», — сказано в отчете о деятельности холдинга Veon от 31 марта (владеет российским оператором «Билайн»). В пресс-службе оператора отказались от комментария.

Резкий спад потребления услуг связи в международном роуминге заметен всем игрокам рынка, отметил генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков. По его словам, на сегодняшний день практически никто из абонентов не пользуется услугами связи за границей.

эфель Фото: Depositphotos

В пресс службе «Скартел» (работает под брендом Yota) отметили, что доходы компании от роуминга нельзя назвать значительными. До конца года прибыль от него не сможет выйти на прежний уровень, однако этот факт существенно не повлияет на выручку оператора, отметили в компании.

Меры, применяемые для борьбы с коронавирусом, в том числе закрытие границ, конечно, скажутся в той или иной степени на роуминговых доходах операторов связи, считает директор по развитию и управлению продуктами Danycom Петр Кушиков. Но, по его словам, недополученная прибыль частично компенсируется ростом потребления услуг связи внутри России.

— Прогнозировать летние показатели по международному роумингу пока рано. На данный момент неизвестно, когда закончится карантин и снова откроются границы. Но снижение роуминговых показателей мы наблюдаем уже в апреле, — заключил Петр Кушиков.

В МТС, Tele2, «Тинькофф-Мобайл» отказались от комментариев. В Минкомсвязи и «Сбермобайл» на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

Больше — не меньше

Вполне возможно, что операторам поможет государство, ведь они вошли в список системообразующих компаний, которым может быть оказана поддержка государства, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, восполнить расходы от роуминга операторам будет тяжело. Эксперт сомневается, что сотовые компании пойдут на прямое повышение тарифов. По оценке Дениса Кускова, без всех катаклизмов, которые сейчас происходят, в этом году тарифные планы должны были вырасти на 10–15%, что связано в том числе с ростом объема данных, которые необходимо хранить по так называемому закону Яровой.

салон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аналитик считает, что, скорее всего, операторы будут повышать стоимость тарифов не напрямую, а, например, делая те или иные бесплатные опции платными, или вводить дополнительную плату за каждый день долга по основным услугам. Также компании могут вводить новые тарифы с большим объемом услуг и за большие деньги, переманивая на них абонентов.

В сложившейся ситуации телекоммуникационные компании будут создавать новые тарифы и оптимизировать их под клиентов, согласен Леонид Делицын. Они постараются сделать повышение цен незаметным, считает эксперт.

Вряд ли операторы будут замещать эти выпадающие доходы за счет повышения цен на свои услуги, полагает Александр Венгранович. Скорее всего, они будут компенсировать их за счет роста объема услуг.

Эксперт добавил, что сейчас в условиях карантина трафик у мобильных операторов вырос за счет миграции абонентов в регионы и на дачи, где зачастую нет проводного интернета. По словам Александра Венграновича, в ближайшее время можно будет наблюдать постепенный рост новых подключений к сетям сотовых компаний и переход абонентов на более дорогие тарифы.