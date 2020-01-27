Разговоры в сторону: россияне стали меньше общаться по телефону

Спрос на мобильную телефонию в РФ неуклонно снижается — за девять месяцев 2019 года россияне выговорили на 4,2 млрд минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Такую динамику зафиксировали в Минкомсвязи. В процентном отношении это немного, но падения уже не остановить, предупреждают эксперты: разговоры и переписка перетекают в мессенджеры и социальные сети. Уменьшение голосового трафика признают и операторы. Правда, потери компаний от этого незначительны и их с лихвой компенсирует растущий спрос на услуги мобильного интернета.

Разговор без телефона

В январе–сентябре 2019 года общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ составила 335,5 млрд минут, следует из статистических материалов Минкомсвязи, с которыми ознакомились «Известия». Имеются в виду коммутируемые соединения, то есть звонки с одного телефонного номера на другой. За год показатель уменьшился примерно на 1,3% — в абсолютном же выражении снижение составило 4,2 млрд минут.

В Москве и Санкт-Петербурге голосовой трафик снижается динамичнее — его падение за год составило примерно 2,5%, следует из расчетов министерства.

По итогам III квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го трафик «Вымпелкома» на абонента (MoU) сократился на 6%, отмечает представитель компании Анна Айбашева. Однако при этом интернет-трафик на абонента вырос более чем на 50%, что, в свою очередь, влияет на рост выручки от передачи данных, добавляет она.

Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов объясняет снижение интереса к традиционной мобильной телефонии тем, что общение — голос и переписка — перетекает в мессенджеры и социальные сети. Интерес к ним в РФ растет, так что падение голосового трафика продолжится, прогнозирует эксперт.

По данным опроса, проведенного Deloitte в III квартале 2019 года, в среднем на смартфонах россиян было установлено по четыре мессенджера. 53% респондентов отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стали пользоваться ими чаще. При этом 42% опрошенных говорят, что стали больше и звонить через интернет — за год доля таких пользователей выросла на 31%. Звонки с использованием классической мобильной телефонии, напротив, стали значительно менее востребованными, говорится в отчете Deloitte.

Сокращение традиционного голосового трафика — это мировой тренд, связанный с продолжающимся ростом проникновения смартфонов и мессенджеров, отмечает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Однако это не обязательно говорит о том, что общее количество разговоров сокращается — просто они перетекают в интернет-сервисы. Например, в новогоднюю ночь количество обычных звонков сократилось на 5,5%, при этом объем голосового трафика в мессенджерах вырос на 85%, рассказал он «Известиям». Именно мобильный интернет, дополнительные услуги, интернет вещей и другие цифровые решения обеспечивают сегодня главный вклад в рост выручки «Мегафона», говорит его топ-менеджер.

В МТС снижение голосового трафика по итогам III квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года незначительно и исчисляется десятыми долями процента — в некоторых регионах показатель, наоборот, увеличился, утверждает представитель оператора.

— Мы отмечаем рост голосового трафика: в 2019-м он увеличился на 9% год к году, — говорит представитель Теле2 Дарья Колесникова. — С одной стороны, голос перетекает в дата-каналы: всё больше клиентов предпочитают звонкам сообщения в мессенджерах, а LTE-качество сети позволяет совершать звонки в WhatsApp. С другой — голосовой трафик в сетях Tele2 увеличивается, в том числе за счет роста абонентской базы.

Автор цитаты По данным опроса Deloitte, самые популярные мессенджеры в России: WhatsApp (установлен на смартфонах 83% пользователей), Viber (61%), Skype (53%) и Telegram (40%). Однако уровень распространенности за год больше всего вырос у WhatsApp (на 14 п.п.) и Telegram (на 15 п.п.).

Несмолкающие разговоры

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников отмечает, что мессенджеры — основная, но не единственная причина падения голосового трафика. Развитие автоматизированных систем обслуживания клиентов, различные чат-боты, перевод обслуживания абонентов в онлайн снижают востребованность традиционной мобильной телефонии в корпоративном и госсекторе. Раньше, чтобы получить ответы на множество вопросов, к примеру, от банков и госструктур, надо было часами «висеть» на трубке, а теперь ответы практически моментально можно получить через личный кабинет или на «Госуслугах», рассуждает эксперт.

Впрочем, хоронить мобильную голосовую связь рано, уверен Сергей Половников. Пока это самый надежный и стабильный способ общения по сотовому телефону, отмечает он. Быстрый мобильный интернет в России уже достаточно распространен, но для комфортного общения в мессенджерах соединению часто не хватает стабильности, поясняет эксперт.

Несмотря на все разговоры о росте тарифов, мобильная связь в России остается одной из самых дешевых в мире, отмечает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. По его словам, повышение цен на сотовую связь сильно разнится от региона к региону — там, где конкуренция между операторами достаточно сильна, рост тарифов не особо заметен.

Кроме того, существуют такие опции, как бесплатные звонки внутри сети. Это дает существенную экономию абонентам, пользующимся услугами одного и того же оператора, добавил эксперт.

Развитие мессенджеров также сказывается на снижении роуминговой выручки операторов, так как абоненты предпочитают найти Wi-Fi-сеть и воспользоваться системами мгновенных сообщений, отмечает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи в СНГ Deloitte Антон Шульга.

Эксперт считает, что в целом тренд на снижение должен продолжиться благодаря тому, что мессенджеры расширяют функциональность своих приложений, а также растет количество корпоративных ресурсов, которые тоже отнимают голосовой трафик у сотовых сетей. Но для операторов это уже некритично — большинство из них перешли на пакетные тарифы и почти не теряют доходы от падения трафика, заключает он.