Сколько вешать в микроваттах: ученые оценят опасность мобильной связи

Ученые не первый год спорят, вредна ли сотовая связь, и если да, то насколько. Прояснить ситуацию решило правительство Москвы –– проводимое по его инициативе исследование должно выявить безопасный уровень излучения. Ранее этот вопрос изучался 20 лет назад, утверждают чиновники. С тех пор сменилось не одно поколение связи. Эксперты и операторы также отмечают, что есть пробелы в научных данных, а действующие санитарные требования опираются на исследования времен СССР. Нормы не учитывают сегодняшние технологические реалии и мешают, в частности, развитию в России сетей 5G, утверждают они.

О связи спорят

В распоряжении «Известий» оказались документы конкурса, победитель которого должен описать влияние сотовых сетей 2G, 3G, 4G и 5G на здоровье человека. Подлинность бумаг подтвердили в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ). Конкурсная документация прошла межведомственное согласование и будет опубликована в ближайшие дни, сообщил «Известиям» советник замруководителя ДИТ Евгений Новиков. По его словам, стартовая цена –– около 30 млн рублей. Победитель конкурса будет объявлен в феврале, а итоги изысканий московские чиновники ждут к концу 2020 года.

Исследователи должны проверить, какой уровень излучения оборудования того или иного стандарта связи безопасен для человека, и рассчитать соответствующую дозу, говорится в конкурсной документации. Перед исполнителем контракта также стоит задача сравнить мировые практики в сфере регулирования уровня излучения сотовой связи.

Научно обоснованные данные исследования будут представлены Минздраву и Роспотребнадзору. А они уже примут решение о том, усовершенствовать ли правила использования базовых станций, а также гигиенические нормы по излучению, следует из материалов закупки.

О том, насколько вредна для человека сотовая связь, ученые спорят не первый год. Например, в 2001 году Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, опираясь на отечественные и зарубежные исследования, рекомендовал не использовать мобильные телефоны детям и подросткам до 16 лет. Также это касалось беременных женщин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) то признает вред сотовой связи, то отрицает его, рассказывал ранее «Известиям» доцент радиофизического факультета Томского государственного университета Валентин Сусляев. Окончательных данных по этому вопросу пока нет. Насколько вредно влияние для здоровья –– тоже непонятно.

Отсутствие актуальных научных данных о том, какой уровень излучения безопасен, отмечают и в правительстве Москвы. По словам Евгения Новикова, подобные исследования в России не проводились с начала 2000-х годов.

–– В этом году московские операторы первыми стали тестировать 5G. Сейчас пилотные сети развернуты точечно. При помощи НИР перед полноценным развертыванием мы хотим получить научно обоснованный ответ и быть уверенными, что 5G безопасен для жителей столицы, –– говорит Евгений Новиков.

Воздействие 5G недавно изучили в Австралийском агентстве по радиационной защите и ядерной безопасности. Его сотрудники провели двойные «слепые» исследования: людям с симптомами электромагнитной гиперчувствительности предложили рассказать о своем состоянии при входе в помещение с сильным электромагнитным излучением от 5G. Участники несколько раз входили в комнаты, не зная о том, включено излучение или нет. Более того, во время эксперимента об этом не знали даже ученые. В результате никто из гиперчувствительных людей не смог оценить, ухудшилось их состояние или нет.

В Роспотребнадзоре не ответили на вопрос «Известий» о том, участвовали ли их специалисты в подготовке конкурса.

Пользователям мобильной связи будет нелишним в очередной раз напомнить о ее безопасности, считает представитель МТС Алексей Меркутов. Всё сетевое оборудование, которое используется телеком-операторами, обязательно проходит международную и российскую сертификацию –– без нее невозможно запустить ни одну базовую станцию.

Согласно международным стандартам и отечественным требованиям, мощность уличных базовых станций не превышает 40 Вт, что в 10–20 раз меньше мощности бытовой микроволновой печи, при этом излучение не сконцентрировано в одной точке, а распределено по большой площади на значительном расстоянии, утверждает представитель Tele2. Исследование только подтвердит безопасность связи, убежден он.

Нормативное обновление

Эксперты утверждают, что в России едва ли не самые жесткие в мире санитарные требования по излучению сотового оборудования –– 10 мкВт/кв. см. Их либерализация позволила бы сократить расходы связистов на строительство и эксплуатацию сетей и справиться с ростом дата-трафика без увеличения тарифов.

Норма была принята еще во времена СССР, когда никакой сотовой связи не было, отмечает Евгений Новиков. В США, Канаде, Европе и Японии максимально допустимый уровень излучения — 200–1000 мкВт/кв. см в зависимости от рабочей частоты сотовой сети.

Руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что существуют зарубежные и советские исследования, в которых на основе медицинских заключений доказывалась допустимость больших пороговых значений воздействия излучения на человека без вреда для здоровья. Но по различным причинам эти исследования не использовались при определении норм. Предстоящие изыскания должны дать более взвешенную оценку воздействия и послужить основой для пересмотра норм, полагает эксперт.

Чтобы выполнить российские действующие нормативы, отечественным операторам потребуется построить до 10 раз больше базовых станций 5G, чем европейским, подсчитали в «Вымпелкоме». Это может свести на нет любое экономическое обоснование внедрения связи пятого поколения, говорит представитель компании Анна Айбашева.

Представитель «Мегафона» считает, что новое исследование позволит гармонизировать российские требования к сетям связи, современные взгляды международного научного сообщества и практику телеком-компаний. При этом у операторов появится больше понимания по поводу возможных мест размещения базовых станций, считает он.