Сотовая вязь: антенны мобильных операторов в Москве станут эстетичнее

Провода и антенны сотовой связи должны быть не только безопасны, но и эстетичны — их теперь придется вписывать в архитектурный облик Москвы. Это зафиксировано в описании концепции «Городская эстетика связи», которую планирует разработать московская мэрия. «Известия» ознакомились с презентацией. В ней говорится, что оборудование не должно портить вид столичных зданий и улиц — в противном случае его необходимо будет маскировать. Эксперты считают идею логичной: по мере внедрения 5G сотовым компаниям потребуется значительно увеличить число базовых станций на улицах, а они не лучшее украшение мегаполиса. К тому же сетевое строительство может усилить радиофобию горожан, предупреждают они. Правда, по их оценке, эстетизация базовых станций делает их установку на 10–30% дороже.

Во-первых, это красиво

В ходе внедрения 5G, которое по планам московского правительства начнется в столице уже в следующем году, количество базовых станций сотовой связи в мегаполисе вырастет в три раза, следует из презентации будущей концепции «Городская эстетика связи», подготовленной департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. Поэтому необходимо разработать эстетические критерии размещения таких станций сотовой связи, радиорелейных антенн и прочего оборудования. Городские власти также разработают правила проверки соблюдения этих критериев и требования к маркировке объектов связи, говорится в ней.

Чем эстетичные объекты связи отличаются от неэстетичных, в презентации ДИТ не сказано. Зато говорится, что теперь операторы получат рекомендации по месторасположению антенн и их размерам (возможно, габариты оборудования придется уменьшать). Антенны надо будет камуфлировать и вписывать в архитектурный облик парков, улиц и зданий.

Пока идет подготовка к конкурсной процедуре на разработку концепции, рассказали «Известиям» в ДИТ. Первые варианты правил планируется представить на обсуждение экспертам в области урбанистики и операторам в середине 2020 года, отметил его представитель. После обсуждения ДИТ Москвы планирует реализовать пилотный проект, чтобы убедиться, что внедрение требований к внешнему виду не сказывается на качестве связи. По словам представителя ведомства, реализация концепции растянется на два-три года.

Одним из требований к разработчику концепции будет необходимость минимизировать расходы операторов связи. Разработку этого документа оплатят из бюджета Москвы, но на саму реализацию концепции выделение средств из казны не предусмотрено.

Камуфляж с оглядкой

Эстетические требования будут введены не везде, а лишь в историческом центре Москвы, на социально значимых и видовых объектах, в культурных центрах столицы, оговариваются авторы концепции. Они подчеркивают, что вводить новые правила можно лишь после общественного обсуждения. Уже сейчас в центре столицы действует ряд рекомендаций, но они касаются только базовых станций: использовать на них минимальное количество кабелей, делать оборудование компактным и красить опоры в тон, рассказал представитель МТС Алексей Меркутов.

Эстетика размещения базовых станций — широко обсуждаемая проблема в крупных городах, особенно с исторической застройкой, отметил руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. По его словам, в России этот вопрос — второстепенный. То, что он будет урегулирован, в принципе, можно приветствовать, говорит эксперт.

Однако введение подобных правил необходимо осуществлять с длительным переходным периодом, так как требуется обеспечить возврат инвестиций в уже действующие базовые станции, предупреждает Вадим Поскакухин. Также, по его мнению, не стоит жестко ограничивать размеры антенн — с переходом к сетям 5G и более сложным системам их габариты могут даже возрасти. Он добавил, что число антенн может увеличиться и при появлении новых частотных диапазонов для сетей 5G — это также должно учитываться при формировании требований к их размещению.

По словам эксперта, эстетизация объектов связи поможет обуздать настроения, связанные с радиофобией. О страхе россиян перед распространением сотовой связи в начале этого года на конференции, посвященной 5G, говорил и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Справка «Известий» В начале июля стало известно, что ДИТ с профильными федеральными ведомствами намерен провести масштабное исследование влияния 5G на здоровье человека. По его итогам в России могут быть установлены нормы по излучению сотовых сетей, в частности 5G — причем возможно, для операторов они будут более либеральными, чем нынешние, рассказывали «Известиям» участники рынка. При этом результаты исследования должны стать предметом публичного обсуждения, в ходе которого отраслевые эксперты выскажут свою позицию по вопросу радиофобии, говорится в техзадании к нему.

Уже привыкли

В разработке требований по городской эстетике связи участвует «Вымпелком», рассказала его представитель Анна Айбашева. По ее словам, специально для Москвы создан альбом компактных технических решений: в него входят новые линейки передатчиков, компактные многодиапазонные антенны и другое оборудование, которое требует меньше места. Оператор также старается учитывать эстетическую составляющую при размещении систем и работает над их маскировкой — вплоть до установки в подземном бункере, утверждает Анна Айбашева.

— Кроме того, мы тестируем новейшее в мире оборудование для сетей пятого поколения, максимально отвечающее всем требованиям городской эстетики, — отмечает она.

Знает об инициативе московских властей и поддерживает ее и «Мегафон». Компания маркирует свое оборудование и линии связи, если есть необходимость, — согласовывает размещение и вид базовых станций с Моснаследием и Москомархитектурой, рассказал представитель компании. Он отметил, что при установке оборудования «Мегафон» ставит на антенны специальные защитные кожухи и красит оборудование в цвет зданий.

Tele2 разрабатывала требования к внешнему виду опор двойного назначения (мачт освещения, совмещенных с базовыми станциями) совместно с ДИТ — возможно, именно они легли в основу новой концепции, предполагает представитель оператора. По его словам, компания сама заинтересована в том, чтобы строительство объектов связи было регламентировано. С одной стороны, это устанавливает четкие критерии для операторов, а с другой — ограждает от произвольного демонтажа оборудования. Tele2 и сейчас развивает сеть с соблюдением эстетических критериев. Например, компания не использует подвесные линии и проводит коммуникации к опорам только под землей, а в видовых зонах оборудование устанавливают по согласованию с департаментом ЖКХ Москвы, перечислил он.

По данным Алексея Меркутова, выполнение требований, связанных с внешним видом объектов связи, приводит к росту их стоимости на 10–30%. Он рассказал, что МТС разрабатывает проекты установки антенн в опоры освещения, рекламные конструкции, дорожные знаки и уличные вывески. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков согласен с тем, что эстетизация объектов связи повышает их стоимость примерно на 10–30%. Есть довольно дорогие решения такого плана — например, маскировка антенных опор под пальмы, добавил эксперт.