Вопрос связи: в правительстве не подготовились к распределению частот

Правительство и Минкомсвязи просят передать сотовым операторам частоты Минобороны для дальнейшего развертывания сетей 5G, однако, по данным источников «Известий», технические и экономические аспекты этой инициативы остаются непроработанными. Между тем серьезные инфраструктурные изменения не только потребуют серьезных финансовых и временных затрат, но также могут повлечь существенные технические сложности, в том числе в работе служб гражданской авиации.

Пришли к гражданским

Вопрос с выделением новых диапазонов частот для развертывания в стране сетей связи нового поколения 5G начал активно обсуждаться весной 2019 года. Тогда же в правительстве обратились к президенту с просьбой выделить под эти цели частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые сегодня находятся в пользовании Министерства обороны и «Роскосмоса». О том, что с новым предложением «переориентировать» эти частоты намерено выступить и Минкомсвязи, стало известно в середине августа. Однако ни в силовом ведомстве, ни в космической отрасли это решение не поддержали; не видят там также возможности для совместного с «частниками» использования частот.

Проблема заключается в том, что на данный момент правительство и профильное министерство недостаточно проработали вопрос с распределением частот, рассказал «Известиям» источник в администрации президента. В том числе, по мнению собеседника издания, ведомства не предоставили достаточных технических и финансово-экономических обоснований для выбора тех или иных диапазонов.

В Минобороны в свою очередь ранее обратили внимание «Известий» на то, что частоты, для работы на которых операторы будут закупать иностранное оборудование, обслуживают в том числе российские спутники.

Однако такие изменения могут повлиять на работу не только военной, но и специальной гражданской связи. Сегодня «спорные» диапазоны также задействованы для обеспечения безопасности гражданских полетов и работы аэродромных служб. Чтобы перевести их в другой диапазон, потребуются расходы, сопоставимые с полным переоборудованием всего комплекса инфраструктуры, а также существенные временные затраты, считают эксперты.

Сети широкого назначения

На осуществление всего массива работ, по оценкам специалистов, может потребоваться около пяти лет, при этом вынужденная отсрочка ударит не только по военным или гражданской авиации, но помешает и полноценному развитию самих сетей сотовой связи.

Осторожное отношение к этому вопросу обоснованно, убеждены опрошенные «Известиями» эксперты. Сети нового поколения позволят перейти на потенциально другой уровень связи и передачи данных в целом. Соответственно, их внедрение связано в первую очередь не с вопросами бытового удобства, а с обеспечением всего комплекса национальной безопасности в самом широком смысле, поэтому отсутствие спешки с принятием решения о распределении частот является полностью оправданным, считает политолог Алексей Мартынов.

— Потенциал таких сетей намного шире, чем просто скорость работы смартфона, поэтому логично, что в первую очередь в расчет принимаются интересы государства и соображения безопасности, а уже во вторую — остальные удобства, которые напрямую зависят от соблюдения первых двух критериев, — рассуждает эксперт.

Сторонники выделения под нужды сотовых операторов частот, которые сегодня находятся в распоряжении военных, указывают, что именно диапазон 3,4–3,8 ГГц, так называемый европейский, сегодня является наиболее распространенным в мире. При этом жестких технических ограничений по тому, какие именно диапазоны частот можно использовать для развития сетей нового поколения сотовой связи, на данный момент нет: в том числе сотовым операторам предлагаются и другие «частотные» варианты.

Подготовить опору

Только формируются сегодня единые стандарты по частотным диапазонам и на международном уровне. Так, большое внимание развитию сетей 5G и, главное, обеспечению их безопасности сейчас уделяется в Евросоюзе, где Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности проводит общий анализ рисков. Представить его в Брюсселе должны в октябре 2019-го. Тогда же состоится новый виток обсуждений новых стандартов и требований к безопасности, по итогам которых к концу года в ЕС представят расширенные рекомендации для государств-участников.

При этом именно сейчас, когда новые требования и стандарты еще находятся в процессе обсуждения, каждая страна имеет возможность включиться в дискуссию, чтобы отстаивать свои позиции. И Минкомсвязи стоило бы активно принять участие в работе с международными и европейскими организациями в выработке стандартов по этой теме, указывает собеседник издания, близкий к администрации президента.

Борьба за перспективный рынок оборудования для сетей нового поколения уже стала поводом для конфликта между правительством США и китайской компанией Huawei. При этом речь идет не только о финансово-экономических интересах, но и возможном доступе к глобальным данным. На данный момент речь идет о распределении диапазонов, но переход на новые стандарты также приведет к смене базовых станций операторов и к замене ядер сетей. Это, в свою очередь, ставит вопрос о возможном контроле за обработкой данных по всему миру.

Учитывая значимость сетей нового поколения, время, которое сегодня будет выделено на более глубокую проработку инициатив по их развертыванию, в дальнейшем позволит сократить риски появления возможных «белых пятен». И, соответственно, избавит как игроков рынка, так и законодателей от необходимости ликвидировать недочеты задним числом, полагает Алексей Мартынов.

Открытым остается также и крайне важный вопрос готовности отечественного оборудования. Между тем, чтобы в дальнейшем России не пришлось идти на поводу у иностранных вендоров, именно на этом направлении правительству сегодня необходимо сконцентрировать усилия и внимание профильных ведомств, отмечают собеседники издания.