Объективная уценка: спрос на семейные тарифы удвоился

Количество пользователей конвергентных тарифов, позволяющих платить по единому счету за телефоны, домашний интернет и ТВ, за год выросло вдвое –– до 6–7 млн человек, подсчитал Content Review. Пользуясь ими, семья из трех человек сможет сократить расходы на 30%, а в отдельных регионах РФ –– до 50%, подсчитали эксперты. У этой экономии есть и оборотная сторона –– такими предложениями операторы привязывают клиентов к себе. Ведь отказаться от нескольких услуг, получаемых по одному счету (например, если не нравится качество связи) значительно сложнее, чем отключить их по отдельности.

Вместе дешевле

В России на конец III квартала 2019 года насчитывалось 6–7 млн пользователей сотовой связи (по количеству активных SIM-карт), использующих конвергентные, в первую очередь семейные, тарифы. За год (к III кварталу 2018-го) их количество выросло примерно в два раза, рассказал «Известиям» руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Компания провела мониторинг таких предложений в регионах России.

Семейные тарифы в том или ином виде начали продвигать крупнейшие российские компании связи –– «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Транстелеком» (ТТК), рассказал эксперт. Условия пользования ими варьируются: кто-то предлагает один счет на всю семью, кто-то выставляет отдельные счета за каждую дополнительно подключенную SIM-карту, а кто-то дает абонентам бонусы при увеличении количества SIM-карт, прикрепленных к договору.

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Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов согласен, что тенденция перехода абонентов на конвергентные тарифы, в том числе семейные, существует. По его словам, это позволяет связистам увеличить средний чек (ARPU), а клиентам –– экономить на услугах.

По данным «ТМТ консалтинга», в III квартале 2019 года по конвергентным (FMC) тарифам было подключено 8% пользователей домашнего интернета в России.

По расчетам Content Review, экономия семьи из трех человек, пользующейся сотовой связью, интернетом на минимальной скорости (от 30 Мбит/с в зависимости от региона) и подписанной на базовый пакет телеканалов, составляет в среднем 29%. Ежемесячная абонентская плата при этом составляет 1,24 тыс. рублей. Но ситуация меняется от региона к региону. Больше всего конвергентные тарифы позволяют сэкономить пользователям в Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Сахалинской области (доступное сокращение расходов –– 47%, 41% и 40%). Меньше всего в этом плане повезло жителям ЯНАО, ХМАО, Ярославской и Псковской областей (13%, 17% и по 18%).

Привязка к проводам

Сергей Половников отметил, что повышенным спросом конвергентные тарифы начали пользоваться в конце 2018 — 2019 году на фоне роста расходов на услуги связи.

Как сообщали «Известия», по прогнозам Telecom Daily и Content Review, в 2020 году тарифы продолжат рост (Telecom Daily говорит о подорожании на 10–12%, Content Review –– на 15–25%). Операторы, в свою очередь, уверяют, что повышать цены не намерены.

Оборотная сторона экономии, которую позволяют получить конвергентные тарифы, –– сложности при расставании с оператором и подключении услуг другого поставщика, отмечает Константин Анкилов. Отключить сразу SIM-карты, интернет и ТВ сложнее, чем переподключать каждую услугу по отдельности, объясняет он. Появляется риск на какое-то время остаться без связи, предупреждает эксперт. По данным исследования Telecom Daily, в течение девяти месяцев 2019 года своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует это сделать до конца года. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.

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База пользователей конвергентных тарифов «Ростелекома» за год выросла в 15 раз , говорит представитель оператора Валерий Костарев. Это связано с расширением зоны охвата такими предложениями и их продвижением, отмечает он. По словам эксперта, конвергентные услуги повышают не только выручку с домохозяйства, но также лояльность и срок пользования сервисами: от трех услуг отказаться сложнее и хлопотнее, чем от одной — надо перезаключать больше договоров, оформлять подписки и т.д. Тарифная политика выстроена таким образом, что клиенту выгоднее взять две или три услуги в пакете, чем покупать их отдельно, объясняет он.

Конвергентными услугами (мобильной связью в сочетании с фиксированной и/или платным ТВ) пользуется уже около 1 млн абонентов МТС, следует из материалов компании. ARPU таких абонентов в два раза выше, а отток в три раза ниже, чем среди пользователей моноуслуг. МТС предлагает пакет предложений, в который входят проводной интернет, домашнее ТВ и сотовая связь –– всё это вместе можно оплачивать со счета мобильного телефона, говорит представитель компании Алексей Меркутов. Конвергентные пакеты услуг, в которых скидка на сотовую связь, интернет и ТВ составляет 30–40%, в Москве продает «дочка» МТС –– МГТС, отмечает он.

Есть конвергентный тариф и у «Мегафона» и его дочерней компании NetByNet (Wifire), но он был запущен в конце августа, поэтому о доле новых предложений в общей абонентской базе говорить рано, отметил представитель компании. Впрочем, уже по итогам III квартала тарифы в новых подключениях домашнего интернета и ТВ заняли 20%, отметил он. По словам представителя «Мегафона», продажи конвергентных тарифов увеличиваются на 50% ежемесячно.

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У «Вымпелкома» на конец III квартала было более 4 млн пользователей семейных тарифов, ежеквартально их количество растет примерно на 500 тыс. человек, отмечает его представитель. Такие клиенты пользуются услугами компании примерно на год дольше, чем остальные, говорит он. По его оценке, при подключении к подобному тарифу семья из трех человек может в два раза сократить расходы на связь по сравнению с теми пользователями, которые покупают все услуги отдельно.