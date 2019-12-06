«Развитие цифровых сервисов является для нас стратегическим направлением»

«Акадо», известная в основном как провайдер интернета и платного ТВ, сегодня внедряет цифровые решения и осваивает новые рынки. Сейчас компания тестирует работу виртуального оператора (MVNO). Об этом «Известиям» сообщил глава «АКАДО Телеком» Сергей Назаров. Во время беседы топ-менеджер рассказал, каким образом компания «Акадо» стала одним из основных телекоммуникационных подрядчиков в реализации крупных городских проектов.

Битва за абонентов

— Московский рынок интернет-доступа, мягко скажем, перенасыщен. Как операторам вообще удается выживать и зарабатывать на нем?

— Безусловно, рынок перенасыщен. Если мы говорим про проникновение интернета — кто-то считает, что оно составляет 90%, кто-то дает даже большие цифры. При таком проникновении значительное количество клиентов постоянно перетекает от одного оператора к другому. Охота за такими клиентами вымывает из компании денежные средства, потому что абонента необходимо подключить, а постоянные выезды увеличивают себестоимость предоставления услуг. Конечно, хочется получить больше абонентов. Мы же понимаем: для роста базы надо и продавать больше, и снижать отток. Но мы понимаем и то, какие абоненты нам более выгодны.

— И какие же выгодны?

— Наиболее важны абоненты, которые с нами давно, «срок жизни» которых в нашей сети довольно длительный. Мы приоритетно работаем с ними и больше сосредоточены на технологиях снижения оттока таких абонентов, чем на привлечении новых.

— Кстати, сколько у вас абонентов платного телевидения? Их база растет?

— База в прошлом году прирастала, но незначительно - меньше 1%. Она была более или менее стабильной. Мы понимаем, что все новые абоненты — это лишь переток между операторами.

— Иностранный телеконтент подорожал в связи с ростом курсов валют. Пытаетесь минимизировать расходы на него? И как?

— В переводе на рубли стоимость западных телеканалов выросла. Было вполне логично с их стороны переложить это повышение на нас. Но мы со своей стороны находимся в условиях жесткой конкуренции и на абонентов эту часть себестоимости уже переложить не можем. Если поднимем тарифы, то потеряем конкурентные преимущества и уйдем в минус: полноценно компенсировать затраты на иностранный контент, к сожалению, невозможно, так как существуют серьезные ограничения с точки зрения рынка. Иными словами, линейное повышение тарифов приведет к увеличению абонентского оттока. Поэтому мы постоянно ведем переговоры с правообладателями, и, надо отдать должное, многие из них готовы оптимизировать свои предложения, для того чтобы соответствовать рыночной ситуации в России. В случае если партнеры не готовы рассматривать наши предложения, мы вынуждены расторгать контракты.

Надо отметить, что объем российского контента растет, его качество повышается, и сегодня он может составить достойную конкуренцию иностранным ТВ-продуктам. Неудивительно, что в последнее время мы наблюдаем рост телесмотрения отечественных телеканалов.

— Что операторы могут предложить клиентам, помимо интернета и телевидения?

— Очень многое: технологии для обработки большого объема данных, в частности, показаний счетчиков ЖКХ, видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц или автомобильных номеров, организацию доступа к электронной образовательной среде в школах посредством установки необходимой инфраструктуры (Wi-Fi, интерактивные панели в классах и ноутбуки для педагогов), наконец, создание «умного» пространства внутри квартиры. «Умные» технологии можно использовать на транспорте, в производстве, в экологии, при строительстве. К слову, всё это в российской столице уже есть и эффективно работает.

— Речь о программе «Умный город», которая сейчас реализуется в Москве?

— Москва — это город, который по масштабу внедряемых технологий ни в чем не уступает другим мегаполисам мира, а многие серьезно опережает. Российская столица стала одним из 50 городов, участвовавших в исследовании института McKinsey «Умные города: цифровые решения для более комфортного будущего». Организаторы включили Москву в список «умных» мегаполисов, использующих информационные технологии для повышения качества жизни в городе. По их мнению, технологии «умного города» в Москве лучше всего представлены в области здравоохранения — речь идет о Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). С ее помощью пациенты могут записаться на прием к врачу онлайн — в результате очереди в поликлиниках уже сократились более чем в два раза.

Развитие таких цифровых проектов является для нас стратегическим направлением. В этом нам активно помогает научное сообщество. Например, в партнерстве с «Сколтехом» мы начинаем развивать перспективное направление облачных вычислений на базе нашего Центра обработки данных (ЦОД). Мы видим интерес к этой теме со стороны бизнеса — у коммерческих структур есть потребность обработки больших объемов информации, в частности, данных, получаемых с устройств интернета вещей, которых сейчас становятся все больше.

Момент для запуска

— Насколько известно, сейчас вас интересует не только фиксированная, но и сотовая связь. Ранее сообщалось, что вы можете стать виртуальным мобильным оператором.

— Сейчас идет фаза опытно-коммерческой эксплуатации на лояльных абонентах и активное тестирование этой услуги. Мы отрабатываем основные бизнес-процессы нового продукта — сейчас этот этап на стадии завершения — и выбираем момент для старта продаж.

— Зачем вам этот проект?

— У всех наших конкурентов имеются либо материнские компании, либо совсем близкие партнеры, которые оказывают им услуги мобильной связи. В «Акадо» сотовой компании нет. Сотовая связь — одно из конкурентных преимуществ оператора. Абоненту удобно получать все услуги связи от одного оператора. Таким образом, запуская конвергентные предложения с мобильной связью, мы делаем жизнь абонента проще и удобнее. Поэтому для внедрения этой услуги мы используем партнерский подход.

— Участники рынка говорят, что потенциал роста сохранился в Подмосковье. Так ли это?

— Ближайшее Подмосковье является точкой роста для многих операторов. Мы активно развиваем здесь свою сеть в интересах корпоративных клиентов, офисы которых чаще всего находятся в Москве, а производство и технологическая база — в Подмосковье. Эта категория потребителей заинтересована в том, чтобы в рамках контракта услугу оказывал один оператор. В районе Малого бетонного кольца также расположено много логистических центров. Соответственно, наши линии связи доходят до многих точек Малого бетонного кольца. Мы оказываем услуги связи логистическим компаниям, которые находятся и по периметру МКАД — в основном доходим туда оптическим кабелем.

Безусловно, мы рассматриваем варианты оказания услуг и в сегменте B2C в Московской области, но это чаще всего точечное участие с учетом рыночной ситуации и прогнозов заселения ЖК.

— Как получилось, что компания «Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком») стала одним из крупнейших телекоммуникационных подрядчиков правительства Москвы?

— «Комкор» изначально был построен как оператор, который ориентирован на работу о столичными органами исполнительной власти. Первая городская мультисервисная сеть была построена для обслуживания городских структур, а уже потом была построена розничная компания «Комкор-ТВ». В то время «Комкор» был практически единственным поставщиком услуг связи для городских властей. Потом появилась ощутимая конкуренция в рамках городского заказа.

Уже более пяти лет услуги оказываются по сервисной модели: город не покупает и не монтирует оборудование — он заказывает услугу. При этом городские власти выставляют очень высокие требования к качеству, за невыполнение которых оператор может остаться не только без денег, но и получить серьезный штраф. Эта история одинаковая для всех, там практически полностью исключен человеческий фактор. Как со штрафом на дорогах: зафиксировали — виноват — плати. Для реализации крупных городских телекоммуникационных проектов у оператора должен быть опыт, соответствующие компетенции и развитая инфраструктура сети. Он должен осознавать ответственность перед городом и его жителями. Очевидно, что не все этим условиям соответствуют. Но надо сказать, что требования, которые город предъявляет к компаниям-участникам, только увеличивают конкуренцию, заставляя повышать технологический уровень и качество услуг. В конечном итоге опыт реализации городских проектов положительно сказывается на взаимодействии операторов с другими заказчиками — например, с корпоративными клиентами.

— Какие услуги вы оказываете государственным и корпоративным заказчикам?

— Мы оказываем услуги связи департаменту здравоохранения Москвы, участвовали в организации каналов связи для ЕМИАС. Также мы победили в ряде конкурсов на оказание услуг видеонаблюдения. По заметкам в прессе видно, что благодаря работе системы удалось задержать большое количество правонарушителей, например, когда проводился чемпионат мира по футболу – 2018. А в начале этого года видеоаналитика помогла оперативно обнаружить похитителя картины Архипа Куинджи «Ай Петри, Крым» из Третьяковской галереи.

Для корпоративных клиентов востребованы услуги виртуального дата-центра с сервисами хранения и обработки данных. Мы строим защищенные корпоративные сети, организуем Wi-Fi в офисах клиентов и в бюджетных организациях, предоставляем услуги цифровой и облачной телефонии.

Технологии настоящего

— Вы используете технологию доступа DOSIS 3.0, весьма экзотичную для России. Устраивают ли вас ее возможности? Не намерены ли вы переходить на какую-то другую?

— В мире большой пул операторов использует эту технологию. В самой идеологии DOCSIS заложен принцип модернизации — постепенный переход от одного уровня к другому. Мы тоже проходим этот путь: сначала появилась DOCSIS 2.0, потом DOCSIS 3.0, последнее поколение этой технологии позволяет предоставлять услуги доступа в интернет со скоростями, сравнимыми по скорости передачи сигнала с волоконно-оптическим кабелем. Нас эта технология устраивает. Мы продолжаем строить новые сегменты, в том числе с использованием DOCSIS 3.0, при этом стараемся максимально приблизить оптику к абоненту. В целом у нас гибридная сеть: до дома мы доходим с оптическим кабелем, а разводка по квартирам идет с помощью коаксиального кабеля. Но есть и участки, где мы тестируем технологию GPON (оптико-волоконный интернет-канал до квартиры. — «Известия»).

Все технологии по-своему хороши. Поскольку мы больше смотрим на отдачу на инвестированный капитал, брать и заменять всё, что у нас есть, нет экономического смысла, да и невозможно одномоментно. В тех случаях, когда мы понимаем, что это для нас выгодно, — например, в новостройках, — мы будем использовать технологию GPON.

— В Москве началось тестирование сотовых сетей связи пятого поколения. Ощущаете ли вы угрозу рынку фиксированного доступа в интернет? Какие дивиденды могут извлечь провайдеры из 5G?

— Специфика стандартов сетей пятого поколения в том, что базовых станций будет становиться всё больше, а зона покрытия каждой из них — всё меньше. До базовых станций идут проводные каналы связи, и в их развитии мы видим свою нишу. Мы должны адаптировать свои сети для передачи больших объемов информации, так как услуги передачи данных и сам трафик сейчас растут очень быстро, а с появлением технологии пятого поколения темп будет ускоряться еще больше. Все операторы связи готовятся к внедрению 5G, и наша задача — предоставить сеть фиксированной связи для передачи большого количества информации с необходимым качеством.

Задача сети 5G — развитие услуг расширенного мобильного широкополосного доступа, массовых машинных коммуникаций, а также связи с высокой надежностью и сверхнизкой задержкой передачи данных. Этот рынок будет расти очень активно. Развитие самих сетей будет регулировать государство. Главный вопрос — как будет происходить выделение частот под 5G. Тем не менее независимо от ответа на этот вопрос все операторы сегодня уже готовятся к внедрению 5G.

— «Акадо» планирует выходить на рынок интернета вещей?

— Сам по себе термин «интернет вещей» появился относительно недавно, хотя явление возникло достаточно давно: еще в 2010–2011 годах мы создали одну из первых сетей, которая собирала показания с приборов учета по заказу столичной энергоснабжающей организации. Так что на этом рынке мы присутствуем не первый год.

Сегодня потребителей интернета вещей волнует не столько процесс сбора и хранения информации, сколько вопрос, как эту информацию анализировать — например, в сфере ЖКХ. Компании, поставляющие ресурсы, такие как водоснабжение и электричество, следят за тем, чтобы их услуги предоставлялись с определенным качеством. На практике этот процесс выглядит так. Мы снабжаем оборудованием для передачи данных каждый общедомовой или индивидуальный прибор учета воды или электричества — это пример того, как большое количество устройств подключается к сети. А дальше идет «облачная» платформа, позволяющая эту информацию обрабатывать и формировать рекомендации потребителям. Это и есть технологии интернета вещей: большое количество подключенных к Сети устройств, дальше — передача, обработка и аналитика информации и ее выдача потребителю. В таких проектах мы участвовали и планируем участвовать.

— В последнее время участились утечки данных клиентов банков, абонентов, пользователей интернет-ресурсов. Вы сталкивались с такими проблемами? Что можно сделать, чтобы оградить от них клиентов?

— Вопросам кибербезопасности сейчас уделяется очень большое внимание — не только компаниями, но и на правительственном уровне. Как известно, в 2017 году был принят закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, регулирующий деятельность в том числе компаний-операторов. Потому что сети и оборудование связи — это и есть критическая информационная инфраструктура: любой сбой в их работе может привести к полной блокировке деятельности предприятий и организаций. Поэтому методы защиты от киберугроз должны быть исчерпывающими и комплексными.

Вторжения бывают как внешние, так и внутренние. Например, мы предоставляем корпоративным клиентам услугу многоуровневой защиты от DDoS-атак. Это необходимый набор настроек и фильтров, очистка трафика, механизмы оперативного оповещения о возникновении атак, различные варианты отчетности по атакам, возможность интеграции с системами защиты IT-ресурсов клиента. Есть у нас и оборудование, которое позволяет отфильтровывать интернет-трафик не только в России.

Источники угроз могут быть и внутри компании. По требованию российского законодательства мы провели категорирование объектов критической информационной инфраструктуры и с учетом полученных данных будем усиливать контроль нашего внутреннего периметра. Современные средства — а они должны быть отечественного производства — позволяют такие угрозы своевременно выявлять.

В этом году мы планируем завершить проект по построению комплексной системы безопасности не только сетевой инфраструктуры, но и всех связанных подсистем.

Это поможет противодействовать как внутренним угрозам, так и внешним — а это очень важно с учетом их постоянной модификации.