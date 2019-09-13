Коды пролетели: как дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к сайтам

Дефицит интернет-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября, создаст проблемы рядовым пользователям, предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты . Свободно открывавшиеся до последнего времени сайты начнут в массовом порядке требовать от посетителей подтвердить, что они не роботы , и вводить капчу (как правило, это специальный буквенно-цифровой код). По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян. Выходом из положения станет перевод интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый — IPv6. Крупнейшие интернет-компании и операторы связи этим вопросом уже озаботились.

Адреса исчерпаны

О том, что в России, Европе и на Ближнем Востоке к концу сентября закончатся IP-адреса, присваиваемые по протоколу IPv4 , на прошлой неделе предупредил представитель одной из крупнейших в мире интернет-регистратур RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) Алексей Семеняка. Причина кроется в росте количества подключенных к интернету устройств. Компаниям, которым нужны IP-адреса, придется либо перекупать их у других участников рынка, либо ждать, пока те их освободят, предупредил Алексей Семеняка.

IP-адрес –– это идентификатор компьютера в интернете: он представляет собой комбинацию цифр, по которым ПК, серверы, и другие устройства узнают друг друга в Сети . Собственно, идентифицировать желающий подключиться гаджет и позволяет IPv4.

Дефицит адресов протокола IPv4 может привести к тому, что сайты, ранее без проблем пускавшие пользователей на страницы, в массовом порядке потребуют заполнять перед входом капчу, рассказали «Известиям» в МТС и другом крупном российском операторе . Это связано с особенностями устройства интернета: если свободных адресов мало, оборудование операторов начинает присваивать выходящим в Сеть устройствам один и тот же номер, свободный на момент выхода. Сайт, «видящий» заходы с одного и того же IP-адреса, воспринимает это как атаку какого-то устройства и предлагает живому пользователю подтвердить, что он не робот.

При недостатке IP-адресов на один из них приходится от нескольких десятков до десятков тысяч абонентов, пояснил представитель МТС Алексей Меркутов.

По данным RIPE NCC, на конец прошлой недели для России, Европы и Ближнего Востока было доступно 1,88 млн IPv4 адресов. По состоянию на 9 сентября их было уже 1,69 млн.

Сколько российских абонентов начнут испытывать проблемы с доступом к сайтам, опрошенные «Известиями» сотрудники операторов, интернет-компаний и аналитики сказать затруднились. Но они солидарны в том, что с сокращением количества свободных адресов протокола IPv4 подтверждать, что пользователь не робот, придется всё чаще. Уже сейчас в целях безопасности капчу от российских, южноамериканских, китайских и прочих IP-адресов часто требует Google, рассказал технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков. Сайты, на которых пользователи всегда аутентифицированы, такие как Facebook или Twitter, начнут требовать капчу позже, либо вместо этого участятся требования по подтверждению владения аккаунтом с помощью пароля, прогнозирует он.

В капча-системах встроен механизм компромиссов, согласно которому Google не будет требовать идентификационный код от адресов, с которых идет много легитимного трафика, чтобы его не потерять, отмечает Артём Гавриченков. С другой стороны, уже были случаи, когда Google предъявляла капчу адресам из сотового пула «Мегафона» и некоторых других операторов, утверждает он. В какой-то момент, когда в Сети слишком много автоматизированной активности, система может начать запрашивать подтверждения реальности пользователя практически у каждого, входящего в Сеть.

Старый новый протокол

В сложившейся ситуации капча станет появляться на всё большем числе сайтов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Выходом из ситуации стало бы внедрение нового интернет-протокола –– IPv6, отмечает он.

–– В IPv6 «белый» IP-адрес можно выдать каждому пользователю, каждой машине, вследствие чего бизнес будет лучше понимать, какие пользователи заходят к нему на сайт, сможет отличать их друг от друга и на основе этих данных более таргетированно управлять пользовательским трафиком и рекомендациями , — объясняет Артём Гавриченко. Говорит эксперт и о других преимуществах протокола, необходимых, в частности, для построения сетей 5G и интернета вещей.

По словам эксперта, всё оборудование, поддерживающее IPv6, у компаний связи уже давно имеется –– его нужно лишь настроить . Процесс перехода не потребует капитальных затрат –– только операционных, полагает Артём Гавриченков. По его мнению, сложнее будет построен процесс у сервис-провайдеров: ряд из них, например «Яндекс», уже поддерживает IPv6, некоторые еще готовятся. Проблема в том, что у сервис-провайдеров работает не только закупленное у вендора оборудование, но также есть собственный код –– как в приложении в телефонах, так и на серверах, говорит эксперт. Этот код может работать только со старой версией протокола IP.

Количество IP-адресов для устройств в протоколе IPv4 в мире составляет порядка 4,3 млрд и уже практически исчерпано из-за длины IP-адреса в 32 бита, отметил Алексей Меркутов. В адресном пространстве IPv6 задействованы 128 бит, что делает его практически бесконечным , считает он.

По мнению Дениса Кускова, у части небольших региональных интернет-провайдеров может не хватить ресурсов и компетенций для перехода на новый протокол. Услугами таких небольших компаний пользуется около 7 млн российских домохозяйств, подсчитал он.

Чтобы не столкнуться с естественными ограничениями из-за дефицита IP-адресов, МТС начала подготовку к внедрению IPv6 более 10 лет назад, отметил Алексей Меркутов. Сейчас доля IPv6-трафика в сети оператора уже достигает 30% и продолжает расти. Большое количество элементов сети пришлось доработать, но, как правило, это не требовало финансовых затрат, указывает представитель МТС.

Для полноценной работы по IPv6 в масштабах всей страны необходима поддержка протокола на всех элементах, участвующих в пропуске трафика, включая, например, клиентское оборудование –– в этом сложность его внедрения , объясняет представитель «Мегафона». Участники рынка переходят на IPv6 уже много лет и в перспективе устойчивость этого протокола не будет значительно отличаться от IPv4, уверен он.

Все дата-центры «Яндекса» уже более пяти лет работают в режиме IPv6-only, отметил представитель интернет-компании. Публичные ресурсы «Яндекса» доступны и по IPv4-, и по IPv6-адресам, говорит он. По его словам, компания заблаговременно зарезервировала необходимое количество IPv4-ресурсов для новых сервисов в будущем.