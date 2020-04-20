Цифровая эволюция: мобильный трафик вырос на 10-30% из-за карантина

За время карантина объём мобильного интернет-трафика у операторов вырос на 10-30% в зависимости от региона — по большей части за счет видеочатов. Увеличилось и потребление голосовых услуг — в среднем на 20%. Об этом «Известиям» сообщили представители сотовых операторов. Объем трафика уже вряд ли вернется на докарантинный уровень, так как режим вынужденной самоизоляции ускорил цифровое образование населения, считают эксперты. При этом дополнительные расходы операторов на модернизацию сетей из-за увеличившейся нагрузки только за этот год могут достичь 30-40 млрд рублей, оценили аналитики.

Дополнительный трафик

С начала режима самоизоляции не только провайдеры домашнего интернета столкнулись с ростом трафика на своих сетях. Мобильные операторы также испытывают дополнительные нагрузки. Объем голосового трафика у «большой четверки» (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2) вырос на 12-23% в зависимости от региона, сообщили «Известиям» в компаниях. Потребление мобильного интернета у Tele2 в среднем по России увеличилось на 17%, у «Мегафона» — на 10-12%. МТС фиксирует прирост трафика в Московском регионе более чем на 30%. В пресс-службе компании подчеркнули, что разброс между регионами очень большой.

В «Мегафоне» отметили, что оператор продолжает направлять значительные денежные ресурсы и усилия специалистов на расширение инфраструктуры, и рост не оказывает существенного влияния на работу сети.

Трафик увеличился, прежде всего, за счет видеочатов и месседжеров. Так, в «Мегафоне» сообщили о том, что за первые две недели карантина (c 16 по 29 марта) абоненты стали вдвое больше пользоваться видеочатами в популярных мессенджерах. Число постоянных пользователей сервиса Zoom выросло в 50 раз. При этом самым популярным средством для видеосвязи у абонентов оператора остается WhatsApp — объем проходящего через него видеотрафика увеличился на 80%. Также рост трафика показали все сервисы с поддержкой видеочатов: FaceTime (+94%), Skype (+233%), Viber (+89%).

Жизнь в Сети

Вынужденная самоизоляция поменяла привычки пользователей, заставила осваивать онлайн-сервисы ускоренными темпами, говорит топ-менеджер одного из операторов «большой четверки». Собеседник «Известий» предполагает, что после возвращения жизни в обычное русло трафик если и снизится, то все равно останется выше докарантинных значений.

Эпидемия закончится, а привычки абонентов останутся, согласен руководитель департамента по внедрению новых технологий «Вымпелкома» Александр Балюк. По его словам, возможно, люди не станут смотреть больше фильмов, чем сейчас, но видеоконференции и стриминговые сервисы начнут бороться за аудиторию качеством картинки, интерактивными фишками, новыми типами контента.

— Все это требует дополнительной емкости и пропускных способностей как в фиксированной сети, так и в мобильной. И если мы обратим внимание на мобильные сети и рассмотрим LTE, то физические пределы радиоинтерфейса в этой технологии были практически достигнуты. Дальнейшее хоть какое-то заметное увеличение пропускной способности в этом и следующих поколениях технологий беспроводной связи возможно за счет выделения новых, дополнительных полос частот, — пояснил Александр Балюк.

Непредвиденные расходы

По словам аналитика «Финама» Леонида Делицына, из-за карантина объем трафика у мобильных операторов значительно увеличился за короткое время, но в дальнейшем прирост будет идти обычными темпами.

Это внеплановое увеличение трафика может привести к локальным сбоям на сетях операторов и потребует от них некоторых действий, отметил аналитик. В частности, ускорения ввода новых стандартов для 5G. А также оптимизации сети, возможно, аренды части спектра у тех игроков, у которых еще остались резервы, пояснил Леонид Делицын. Для этого нужны средства, подчеркнул он.

По оценке аналитика, капитальные затраты мобильных операторов на модернизацию сети в связи с увеличением трафика в 2020 году могут вырасти на 15-20%, по сравнению с запланированными, и составить дополнительно 30-40 млрд рублей.

У операторов в каждом регионе своя специфика с точки зрения как конкуренции, так и технического оснащения, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Поэтому проблему с приростом трафика необходимо рассматривать локально — в некоторых субъектах не понадобится ничего делать, а в других необходимо будет достраивать и оптимизировать сеть, например, ставить новые базовые станции и перенаправлять трафик, пояснил аналитик.

Если до карантина в среднем абонент, активно пользующийся мобильным интернетом, потреблял 5-6 ГБ трафика в месяц, то сейчас ему требуется уже 10 ГБ или больше, сообщил Денис Кусков.

По мнению эксперта, вполне вероятно, что новые привычки пользователей, выработанные за время карантина, останутся и после него. Кроме того, часть россиян предпочтет и дальше работать на удалёнке, добавил он. Все это потребует от операторов коррекции планов по оптимизации сетей, а значит, и дополнительных инвестиций.