Чип без права передачи: скоростной аналог Bluetooth просят легализовать в РФ

На смену Bluetooth идёт новая, более скоростная и «дальнобойная» технология связи между гаджетами — Ultra WideBand (UWB). Apple интегрировала ее в новые iPhone 11, но в России ею пользоваться нельзя. Добро на это должна дать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Apple направила заявку о выделении частот для UWB в России, однако она вызвала возражения российских ведомств, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей электроники. Информацию подтвердили в Минкомсвязи. Теоретически UWB может создавать помехи радиолокационному оборудованию, но на практике вероятность этого крайне мала, считают эксперты.

На закрытой частоте

Смартфоны iPhone 11 поступили в продажу в России и в мире 20 сентября. Но в отличие от европейских стран, для российского рынка технология UWB в них заблокирована на аппаратном уровне, то есть отключен поддерживающий эту технологию чип.

UWB — это аналог Bluetooth, но дальность ее действия в три раза больше, а скорость взаимодействия между гаджетами — до пяти раз выше. Есть у UWB и дополнительные функции –– например, поиск находящихся рядом устройств и «точечная» передача на них контента (без дополнительного ввода пароля, как в Bluetooth) , следует из материалов Apple.

Пока UWB в рассчитанные на массовый рынок гаджеты встраивает только «яблочная» компания, другие производители занимают выжидательную позицию, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если технология «взлетит», ее, скорее всего, примут на вооружение конкуренты Apple: тогда UWB станет полноценной заменой Bluetooth, прогнозирует эксперт.

Но пока UWB в интерпретации Apple не работает в России — для включения этой технологии на iPhone, нужно отдельное решение ГКРЧ. Apple в ноябре подала в комиссию заявку на использование частот в диапазоне 6 ГГц (на них работает UWB), рассказал источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей электроники. Но вопрос не вошел в повестку заседания, намеченного на 24 декабря (с документом ознакомились «Известия»). По словам человека, знакомого с деятельностью ГКРЧ, использование UWB в предложенном Apple формате вызвало возражения со стороны Роскомнадзора.

Действительно, Роскомнадзор дал отрицательное заключение на заявку Apple, подтвердил представитель Минкомсвязи. По его словам, в заключении указано, что нужны дополнительные исследования. Ранее проведенное исследование показало, что по характеристикам у чипа, который используется в iPhone, нет совместимости с действующими средствами связи.

Э2 Радиолокационная станция в Мурманской области Фото: РИА Новости/Павел Львов

Представители Роскомнадзора не ответили на вопрос «Известий» о том, каким средствам связи мешает UWB.

Частоты, на которых работает технология, пересекаются с диапазоном, используемым радиолокационной службой, объясняет руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин.

Этот диапазон используют и военные радары. Источники в Минобороны сказали «Известиям», что ранее ведомство направило в ГКРЧ обоснование необходимости сохранения за собой этих частот — как критически важных для обороноспособности страны. По каждому отдельному изделию согласование не проводится, добавили собеседники «Известий».

По словам Вадима Поскакухина, камнем преткновения служит уровень мощности излучения UWB-чипа iPhone 11 — он несколько выше допустимого в России. Но расхождение столь мало, что близко к статистической погрешности.

Устройство, излучение которого на открытой местности не ощущается уже в радиусе 300 м от него, вряд ли может создавать помехи радиолокации, говорит источник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники. Вадим Поскакухин считает, что на практике этот радиус будет ещё меньше.

Э3 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По словам источника «Известий», Apple могла бы снизить уровень мощности излучения. Но компания не будет выпускать для России специальный iPhone, к тому же не в ее правилах предоставлять пользователям «урезанный» сервис , утверждает он. Аналогичные российским ограничения на UWB не действуют в Белоруссии и Казахстане. Но из-за единого с ними таможенного пространства Apple не может поставлять полнофункциональный iPhone 11 и в эти страны, сетует эксперт. Даже если в итоге будет выдано разрешение на частоты, начать выпуск и поставки в Россию iPhone с работающим UWB компания сможет не раньше, чем через год после этого.

Не только радары

Вынужденная блокировка UWB –– не единственная проблема, преследующая в последнее время Apple в России, отмечают эксперты. С 1 июля в силу вступает закон, предписывающий обеспечить возможность предустановки на потребительскую электронику российского софта . Разъяснений по поводу того, кто, где и какое ПО должны предустанавливать, пока нет.

Если закон вступит в силу, Apple с вероятностью 90% уйдет c российского рынка, рассказывал ранее «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Либо, в зависимости от того, какой список техники представит правительство, продуктовый ряд американской компании в нашей стране может быть скорректирован — то есть продажа части товаров Apple прекратится. Например, это может коснуться iPhone и «яблочных» компьютеров, сказал «Известиям» источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей электроники.

Э4 Фото: Getty Images/SOPA Images

Apple никогда не предустанавливала сторонние приложения ни на одном рынке и вряд ли начнет применять эту практику в России, пояснял ранее «Известиям» независимый эксперт по информационной безопасности Александр Пацай. Это увеличивает расходы на производство, тестирование, логистику. Сейчас компания отвечает за безопасность собственных устройств и приложений на них и при обнаружении каких-то уязвимостей оперативно может отключить сервис или выпустить исправляющее проблему обновление. А в случае со сторонними приложениями, которые она не контролирует, цепочка удлиняется и оперативное исправление проблемы становится невозможным, говорит эксперт.

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, в свою очередь, считает новый закон позитивным. С одной стороны, он призван поддержать российских разработчиков софта, с другой –– отечественные приложения достаточно качественные, рассуждает эксперт. По словам Дмитрия Кравченко, Acer уже начал предустанавливать на свои ноутбуки ПО «Яндекса» — еще до начала обсуждения соответствующего закона. Никаких сложностей для производителя это не представляет, но для пользователей создает дополнительную ценность, уверяет он. Российское ПО также уже предустанавливают Samsung, Huawei и другие бренды, рассказали «Известиям» аналитики и представители вендоров.

Представители Apple на момент публикации не ответили на запрос «Известий».