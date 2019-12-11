VR перемен: как измененная реальность завоевывает реальную

В парке развлечений «Остров мечты» появится первый в России гоночный трек, «катальная горка», с применением VR-технологии. Впрочем, слышать об очках виртуальной или дополненной реальности в индустрии развлечений, тех же компьютерных играх, довольно привычно. А вот то, что в России продали первую квартиру с использованием очков виртуальной реальности — это что-то новенькое. И уже совсем из рубрики «удивительное рядом»: специалисты протестировали VR-очки для дойных коров. О том, в каких областях и как «заигрывают» с реальностью, — читайте в материале «Известий».

Смартфону пора на пенсию?

На днях глава корпорации Qualcomm, крупного производителя мобильных чипов, Криштиану Амон предрек, что через два года мир кардинально изменится как раз благодаря технологиям виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Только мы привыкли к смартфонам (и то еще не все, поэтому до сих пор можно купить «ламповые» телефоны-раскладушки), как Амон предупредил: смартфоны вытеснят очки с поддержкой дополненной реальности .

Н1 Очки смешанной реальности HoloLens 2 от компании Microsoft Фото: Microsoft

Как пишет «Российская газета», идея заключается в том, что благодаря очкам пользователь сможет и прекрасно видеть всё вокруг и в то же время на линзах перед глазами будет появляться полезная информация. Такие устройства уже есть, но достаточно громоздкие. В будущем, считает глава Qualcomm, дизайн усовершенствуется: очки станут удобными и легкими, как беспроводная гарнитура для уха . Для корректной работы устройства нужны сети 5G.

Заявление кажется фантастическим, эксперты настроены скептически. Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин считает, что это чистый пиар для привлечения внимания к компании, «все понимают, что смартфоны никуда не уйдут».

Y2 Принцип работы очков HoloLens 2 Фото: Microsoft

По словам президента Ассоциации дополненной и виртуальной реальности (AVRA) Екатерины Филатовой, мировые телеком-операторы уже обратили внимание на VR- и AR-технологии, поэтому они создают свои платформы и развивают 5G — иммерсивный контент существенно больше увлекает потребителя.

«Здесь несколько вариантов, — говорит в беседе с «Известиями» эксперт. — Вы можете в Facebook, Instagram, TikTok использовать маски — это дополненная реальность. Но дополненная реальность может перейти на следующий уровень: когда вы выходите на вокзале в Хельсинки, достаете телефон, включаете камеру и у вас включается навигация. Вы видите здание 1760 года постройки, вот здесь магазин, а туда идти к отелю. И это не формат карты сейчас, а формат, когда вы видите реальное здание, наводите на него и получаете информацию. Как в фильме «Черное зеркало»: надеваете очки и видите всю информацию о человеке. То есть это дополненная реальность, цифровой слой на реальные объекты. Это может быть и телефон, и очки. На разработку очков уйдет больше времени, а телефон есть уже сейчас».

Y3 Фильтры в социальной сети Snapchat Фото: Depositphotos

Примерить кроссовки и диван

Новые технологии мотают на ус ритейл, маркетинг. Ритейл, например, с помощью AR-технологий может контролировать раскладку товара на полках: что правильно, а где поправить.

Или взаимодействие с потребителем в плане получения информации о товаре. Самое простое — просканировать QR-код на этикетке, но можно, например, наведя смартфон на коробку с LEGO, увидеть в интерактивном формате как собирать конструктор.

Еще несколько лет назад компания IKEA презентовала приложение для смартфонов и планшетов, которое позволяет разместить, то есть примерить, в своей квартире мебель. Подобное приложение есть и у Leroy Merlin, и у Hoff.

Н3 Работа приложения IKEA Place Фото: youtube.com/IKEA

В России тоже есть мебельный агрегатор Faradise, который с помощью дополненной реальности продвигает онлайн-продажу мебели.

« Люди не покупают мебель онлайн, потому что не понимают, как она будет выглядеть у них в интерьере. Мы предположили, что дополненная реальность сможет помочь, и решили попробовать », — рассказывал как-то в интервью генеральный директор компании Анатолий Щербаков.

Фото: пресс-служба Lamoda Сервис по онлайн-примерке кроссовок в Lamoda

Кроме того, курс на необычную примерку взяли и онлайн-магазины одежды и обуви. Так, Lamoda недавно запустила для iOS AR-примерку кроссовок. Технологию 3D-моделирования стопы для подбора обуви тестировали летом в Wildberries. Тестирует AR-технологии также Ozon.

Разобрать по кирпичикам

Банк ВТБ впервые в России провел сделку по покупке квартиры при помощи очков виртуальной реальности. Как сообщает ТАСС, клиент из Красноярска теперь счастливый обладатель жилья в Санкт-Петербурге. По словам Екатерины Филатовой, продажи квартир с помощью визуализации идут не первый месяц. Так, в прошлом году одна из компаний сделала проект визуализации элитного дома на набережной для одного из питерских застройщиков.

« Еще на этапе строительства они сделали съемку с дрона в формате 360, визуализацию квартир, — рассказывает эксперт. Всю эту картинку потенциальный клиент мог посмотреть при помощи шлема и телефона, которые ему специально доставили. — Это очень элитное жилье, основная ценность которого демонстрировалась через виртуальную реальность: как будет выглядеть балкон и что сможет увидеть каждый владелец».

Y6 Девушка рассматривает планировку квартиры в VR-очках Фото: VRTech Group

В нашей стране подобные технологии — маркетинговый ход, фишка, но в Германии, например, говорит Екатерина Филатова, реально работающий инструмент, само собой разумеющееся.

« В офисах есть все типы визуализации. Они могут показать разницу в планировке, возможности интерьера. Можно передвигаться из комнаты в комнату, но главное — можно менять планировку и смотреть разные квартиры. В Германии уже так продают, и это естественно », — отмечает президент Ассоциации дополненной и виртуальной реальности.

Собственно в строительстве также используют VR-технологии — на этапе проектирования, чтобы исключить все риски, которые уже на этапе строительства могут выйти боком — обойтись в 2–5 раз дороже. Пройдет ли тележка в конкретный проем, соблюдены ли условия пожарной безопасности, правильно ли стоит балка — виртуальная реальность наглядно покажет.

Н7 Фото: VRTech Group

«С другой стороны, в VR могут зайти сразу несколько человек и всё это обсудить, даже если они находятся в разных частях мира », — отмечает еще один плюс Екатерина Филатова.

Инструкция по применению

В этом году Ассоциация виртуальной и дополненной реальности России и СНГ на форуме AVRA DAYS представила первое исследование о применении VR- и AR-технологий в промышленности, в котором участвовали 50 компаний. Так, по мнению экспертов, 2019 год стал переломным. 85% промышленных предприятий в России считают технологии дополненной реальности перспективнее технологий виртуальной реальности, и уже в 2020 году 68% промышленных предприятий в России планируют инвестировать именно в дополненную реальность .

« Я бы сказал, что обе технологии перспективны и будут развиваться — и не только в промышленном направлении, — приводится в исследовании мнение руководителя отдела AR/VR Инновационного Центра Schlumberger Сергея Дороничева. — VR хорош для образования, компьютерных игр и удаленного общения (VR Facebook). В то же время дополненная реальность имеет отличные перспективы стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, так как данная технология не требует полного отрыва от реального мира. Вы можете получать информацию из дополненной реальности в работе, в быту или на отдыхе, ведя свой обычный образ жизни. И именно поэтому в целом решения дополненной реальности в ближайшие несколько лет будут применяться намного чаще виртуальной ».

Y8 Сотрудник компании Boeing осматривает детали самолета в очках дополненной реальности Google Glass Фото: Boeing

Что касается промышленности, то по словам Екатерины Филатовой, тот же Boeing собирает самолеты по технологии дополненной реальности: во время сборки сотрудник в AR-очках получает информацию по конкретным деталям.

«У СИБУР большое направление использования AR-устройств и в части обучения, и в части сборки. Schlumberger, например, делали сравнение: как человек собирает с бумажной инструкцией, с электронной и в очках дополненной реальности. В очках дополненной реальности на сборку ушло в четыре раза меньше времени. Качество сборки не теряется, а даже улучшается, потому что человек сразу видит нужную ему информацию ».

То, что доктор прописал

Очевидно, что развитие VR и AR идет от индустрии развлечений к бизнесу, промышленности, даже к медицине. Одна из областей применения — реабилитация.

« Центр национальной технологической инициативы на базе Дальневосточного федерального университета разрабатывает решение для реабилитации больных с проблемами опорно-двигательного аппарата — например, восстановление после инсульта , — рассказывает Екатерина Филатова. — Для того чтобы быстрее восстановить организм, в виртуальной реальности они применяют костюм тактильной обратной связи. Человек в виртуальной реальности видит движения, которые не может совершить, — поднять руку, ногу, — и мозг срабатывает быстрее. За счет костюма обратной связи идут импульсы — таким образом делается шажок в сторону быстрого мышечного восстановления ».

Кроме того, VR и AR могут помочь в обучении медиков — не нужно будет отстраивать огромные комплексы с тренажерами. Сфере школьного образования также интересны виртуальные наработки (чего стоит визуализация какого-нибудь химического опыта), но здесь внедрение пока стоит на паузе.

Y9 Фото: Depositphotos

« Только начало. Очень много вопросов по методологии, по самим подходам, по контенту. Министерство вроде как заинтересовано, но это очень большая ответственность », — добавляет эксперт. Работа над методологией идет.

Зато корпоративное виртуальное обучение набирает обороты. Сбербанк, «Газпром нефть», BIOCAD, ВТБ, СИБУР, по словам президента Ассоциации дополненной и виртуальной реальности, успешно используют виртуальные технологии. Таким образом можно продемонстрировать оборудование, к которому в реальности нельзя подпустить сотрудника без гипервысокой квалификации: есть возможность подойти, понажимать кнопки и рычаги, увидеть результат действий. Или оказаться на атомной электростанции, ледоколе, до которых лететь 20 часов ради пяти минут инструктажа.

« Можно построить полную цифровую копию целого завода и отрабатывать любой производственный процесс — пожарную тревогу, внутреннюю схему движения транспорта, вплоть до работы отдельных производственных линий. То же самое — с нештатными ситуациями , — цитирует издание «Деловой квартал» основателя компании-разработчика VR/AR-технологий Рафаила Валиева. — Как сотрудников учат действовать в подобном случае? Зачастую формально — прочитал брошюру по технике безопасности, распишись в журнале, что ознакомлен. Всё, обучение пройдено».

А еще с помощью VR и AR предлагается отработать психологические барьеры, улучшить коммуникацию — что называется, попробовать на своей шкуре.

Н9 Фото: Getty Images/Bloomberg

« Человеку нужно увольнять людей — это всегда неприятный момент, а в виртуальной реальности можно отработать эти моменты. Или продавцу в магазине нужно предлагать новые скидки и товары — в виртуальной реальности отрабатывают разные скрипты, как правильно общаться с покупателями, особенно если возникла напряженная ситуация , — говорит Екатерина Филатова. — В Сбербанке делали проект для операционистов: каким образом нужно общаться с пенсионерами. Чтобы операционист видел мир глазами пенсионера и понимал, почему бабушке нужно всё спокойно повторить 85 раз».

Цифровизация и еще раз цифровизация

Понятно, что детализация картинки требует серьезных затрат. И это одна из причин, почему технологии виртуальной и дополненной реальности пока не перешли из ранга «удивительного» в статус «привычного». Клиенты обжигаются.

« Иногда случаются провальные проекты, из-за которых участники не хотят возвращаться. «Мы всё это видели, у нас ничего не получилось, будем на другое смотреть». Нет понимания качества технологии. Применение технологии ради хайпа приводит к тому, что бизнес-результат не всегда качественный , — объясняет Екатерина Филатова. — Берется более дешевая команда, у которой нет нужной компетенции — отсюда и качество хуже. Сами маркетологи не стараются глубоко погрузиться в технологию, поэтому не понимают, каким образом оценивать качество подрядчика. Или при обращении в компанию отрасли им говорят, что проект стоит миллион. Отвечают: «А у нас только 200 тыс., но хотим так же». Им и находят того, кто сделает за 200 тыс., но по факту это и проект на 200 тыс., а никак не на миллион ».

Н10 Фото: Global Look Press/dpa/Rolf Vennenbernd

В промышленности тоже не всегда адекватно оценивают подобные проекты, к тому же создание инфраструктуры для внедрения технологий также требует высоких затрат.

« Виртуальная и дополненная реальности — это следующий этап цифровизации. Если у предприятия нет первого этапа цифровизации, они, например, до сих пор не внедрили электронный документооборот, то для них VR — это слишком большой скачок. Плюс только сейчас промышленные предприятия начинают делиться своим опытом и результатами. И это пока единичные случаи », — замечает эксперт.

Кстати, в сравнении с остальными странами наши разработки не идут в рассинхрон с мировыми трендами. Даже китайцы хвалят наших специалистов. Так что идем, пусть и не быстро, в виртуальную реальность и дополняем существующую. Потенциал есть. Как показало то же исследование AVRА, 58% предприятий в России имеют свои центры инноваций.