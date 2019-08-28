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Скрипачка Линдси Стирлинг дала концерт в виртуальной реальности

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Фото: youtube.com
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Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности. Трансляция выступления состоялась на официальном YouTube-канале музыканта в понедельник, 26 августа.

Концерт длился около двух часов. В это время скрипачка находилась в студии, но отображалась в виртуальном пространстве. Стирлинг играла свои композиции и общалась со зрителями. К видео могли подключиться обладатели VR-шлемов.

Представление было подготовлено Стирлинг в сотрудничестве со стартапом Wave к выходу ее нового альбома Artemis, который станет доступен 30 августа. В настоящий момент концерт скрипачки посмотрело более 300 тыс. человек.

16 марта американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выступила перед зрителями у египетских пирамид в Гизе. Трансляция концерта, прошедшего 15 марта, велась на канале в YouTube.

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