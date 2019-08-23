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Гитарист-виртуоз Пол Гилберт приедет в Россию в концертами

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Фото: Global Look Press/x99/ZUMAPRESS
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Американский гитарист-виртуоз Пол Гилберт посетит Россию в рамках тура в поддержку своего нового альбома Behold Electric Guitar.

На концертах в Москве и Санкт-Петербурге, которые пройдут 13 и 14 сентября в Arbat Hall и Aurora Concert Hall, Гилберт сыграет новую программу и старые хиты. В своем исполнении гитарист смешивает различные музыкальные стили и экспериментирует с классическим звучанием.

Первым серьезным проектом музыканта стала группа Racer X, в ее составе он записал два студийных и два концертных альбома и получил звание одного из самых быстрых мировых гитаристов. После этого Гилберт присоединился к коллективу Mr. Big, впоследствии занявшему первое место в чарте Billboard Hot 100 и получившему мировое признание. В мае 2003 года гитарист отыграл два концерта с кавер-бендом Yellow Matter Custard, созданным барабанщиком-виртуозом Майком Портным, бывшим участником проекта Dream Theater. В 2007 году музыкант выступал с Джо Сатриани и Джоном Петруччи в рамках проекта G3 — концертного тура гитаристов, организованного Сатриани, а после изъездил мир с большим количеством сольных туров.

В начале мая стало известно, что журнал Billboard назвал лучших артистов 2019 года.

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