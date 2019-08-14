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Guns N' Roses достигли договоренностей по иску к пивоварне

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Фото: Global Look Press/DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
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Американская рок-группа Guns N' Roses достигла договоренности об урегулировании иска за неправомерное использование названия к пивоварне Oscar Blues из штата Колорадо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению адвокатов рок-группы, обе стороны в принципе договорились об урегулировании 31 июля и работают над письменным соглашением, которое приведет к отклонению иска.

Иск музыканты подали в мае 2019 года в федеральный суд Лос-Анджелеса. В нем утверждается, что с 2018 года пивоваренный завод продает розовое пиво под названием Guns 'N' Rosé. Кроме того, пивоварня подала заявку на регистрацию Guns 'N' Rosé в качестве товарного знака в августе прошлого года.

Когда бизнес-менеджер группы обратился к производителю, чтобы разрешить спор, пивоваренный завод отказался прекратить продажу пива, но и отказался от своей заявки на товарный знак.

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