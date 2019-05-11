Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню

Музыкальная группа Guns N' Roses подала иск на пивоварню Oskar Blues в Колорадо, США, за использование названия группы, сообщил RT.

Предприятие производит напиток под названием Guns 'N' Rosé ale, пишет The Hollywood reporter. Истцы полагают, что наименование пива ложно указывает на связь с группой, а также требуют возместить ущерб и компенсировать судебные издержки и немедленно прекратить распространять продукцию, отмечает ТАСС.

В иске утверждается, что с 2018 года пивоваренный завод продает розовое пиво под названием Guns 'N' Rosé. Кроме того, пивоварня подала заявку на регистрацию Guns N Rosé в качестве товарного знака в августе прошлого года. Когда бизнес-менеджер группы обратился к производителю, чтобы разрешить спор, пивоваренный завод отказался прекратить продажу пива, но и отказался от своей заявки на товарный знак.

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