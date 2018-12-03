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В Роскомнадзоре обсудили с UFC Russia защиту авторских прав в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники Роскомнадзора встретились с представителями UFC Russia, обсуждалась защита авторских прав в интернете. Речь шла, в частности, о защите трансляций спортивных мероприятий от интернет-пиратства.

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Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и вице-президент UFC в России Андрей Громковский обсудили порядок и способ защиты авторских и смежных прав, согласно которым представители UFC могут самостоятельно обратиться к владельцу сайта с требованием об удалении противоправного контента, говорится 3 декабря на сайте ведомства.

Если на законное требование будет получен отказ, то организация имеет основания обратиться в Мосгорсуд и потребовать обеспечения защиты его авторских прав, речь идет о блокировке интернет-ресурса на время действия определение судебной инстанции.

Если нарушения будут отмечаться неоднократно, то UFC может обратиться в этот же суд с иском и потребовать ограничит доступ к такому сайту на постоянной основе. После вынесения судебного решения пиратские сайты вносятся Роскомнадзором в Реестр нарушителей авторских прав, доступ к ним ограничивается операторами связи.

29 ноября Роскомнадзор принял меры по защите американского фильма «Тайна дома с часами», вышедшего в российский прокат в конце сентября 2018 года. Ведомство отправило уведомления с требованием ограничить доступ к ленте в адрес владельцев 126 интернет-ресурсов.

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