Режиссер Терри Гиллиам потерял права на фильм «Человек, который убил Дон Кихота», производство которого длилось почти 30 лет. Апелляционный суд Парижа постановил, что картина принадлежит первому продюсеру проекта Пауло Бранко. Сотрудничество сторон прекратилось в 2017 году.

Инстанция также обязала Гиллиама выплатить бывшему компаньону сумму в размере €10 тыс. за нарушение условий контракта. При этом суд оставил в силе договор, который режиссер заключил с продюсерской компанией Бранко — Alfama Film от 2016 года, сообщает телеканал 360.

Гиллиам утверждает, что согласно этому контракту должен был получить деньги на проект, но этого не произошло. Тогда он нашел двух новых продюсеров и продолжил заниматься картиной. Режиссер отметил, что договор с компанией касался только производства, а не прав на сценарий.

Лента «Человек, который убил Дон Кихота» стала фильмом закрытия на 71-ом Международном Каннском кинофестивале, который состоялся в начале мая. Продюсер Пауло Бранко был против показа картины, однако руководство киносмотра встало на сторону режиссера Терри Гиллиама.