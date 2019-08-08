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Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан». Композитор оценил свои претензии в 100 млн рублей, говорится в заявлении, имеющимся в распоряжении «РИА Новости».

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«Фактические обстоятельства свидетельствуют, что имеются все основания ответственности за причинение вреда здоровью истца вследствие недостатков товара», — сказано в документе, выдержки из которого опубликованы в четверг, 8 августа.

В исковом заявлении также говорится, что «имеется факт повреждения здоровья истца» из-за взаимодействия с чистящим средством «Крот», что подтверждается в том числе справкой из медучреждения.

В Пресненском суде Москвы подтвердили, что иск продюсера поступил в инстанцию. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Семья продюсера намеревалась подать в суд на производителя средства.

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления.

10 июля в эфире программы «На самом деле» Первого канала был показан скриншот переписки в мессенджере, из которой следует, что настоящей причиной, по которой продюсер попал в больницу, якобы стали проблемы с алкоголем.

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