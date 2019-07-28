Прямой эфир
Сюжет:

Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни 20 млн рублей и скрылся с этими деньгами. Как стало известно в воскресенье, 28 июля, продюсер считает, что сын воспользовался историей с его отравлением ради пиара и наживы.

«Я говорю, ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства!» — цитирует Алибасова-старшего «Федеральное агентство новостей».

Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

После выписки продюсера заподозрили в инсценировке отравления. Появились сообщения, что болезнь Алибасова связана не с отравлением «Кротом», а с алкоголем. Сам Алибасов настаивает на том, что его болезнь не инсценировка. По его словам, «диагноз неутешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отравленный «Кротом» Алибасов раскрыл подробности своего спасения
Алибасов назвал идиотами посчитавших его отравление пиаром

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017