Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын заработал на его болезни 20 млн рублей и скрылся с этими деньгами. Как стало известно в воскресенье, 28 июля, продюсер считает, что сын воспользовался историей с его отравлением ради пиара и наживы.

«Я говорю, ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства!» — цитирует Алибасова-старшего «Федеральное агентство новостей».

Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

После выписки продюсера заподозрили в инсценировке отравления. Появились сообщения, что болезнь Алибасова связана не с отравлением «Кротом», а с алкоголем. Сам Алибасов настаивает на том, что его болезнь не инсценировка. По его словам, «диагноз неутешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды».