Группа Red Hot Chili Peppers выступила на фоне египетских пирамид

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выступила перед зрителями у египетских пирамид в Гизе. Трансляция концерта, прошедшего 15 марта, велась на канале в YouTube, сообщает Reuters.

Отмечается, что на концерте, который организовало министерство туризма Египта, присутствовали около 10 тыс. человек. По данным журналистов, это не первое выступление у египетских пирамид — в 2015 году здесь устроил концерт греческий пианист Янни Хрисомаллис.



Группа Red Hot Chili Peppers была образована в 1983 году в Калифорнии. Она получила семь премий «Грэмми».

6 марта стало известно, что британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.