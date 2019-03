Группа The Prodigy отменила все концерты из-за смерти Кита Флинта. О своем решении музыканты объявили на страницах в соцсетях. В июле этого года The Prodigy собирались прилететь в Москву. У группы планировался концерт на фестивале Park Live. Коллектив должен был представить альбом No Tourists.