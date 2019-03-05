Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Легенда британской электроники Кит Флинт покинул этот мир. 49-летнего вокалиста The Prodigy нашли в его доме бездыханным. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Однако не всё так просто — вероятно, Кит сам лишил себя жизни. Его друг и коллега Лиэм Хоулетт написал о самоубийстве в Instagram. Полиция пока не усмотрела в смерти Кита чего-либо подозрительного.

Флинт — культовая фигура британской и мировой сцены 1990–2000-х. Еще бы: с ирокезом и такими тату на теле трудно остаться незамеченным. Кит был новатором и пионером среди «электронщиков». Через 6 лет после основания группы два сингла вышли в топ чартов.

Летом этого года у The Prodigy было запланировано выступление в Москве. Приедет ли коллектив без лидера — неизвестно, да и, пожалуй, бессмысленно. Похоронив себя, Кит Флинт закрыл дверь за целой рейв-эпохой.