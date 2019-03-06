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Группа The Prodigy отменила все концерты

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Фото: TASS/Imago/Roland Owsnitzki
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Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта. Такую информацию распространило официальное сообщество группы в Facebook.

В июле группа должна была выступить на фестивале Park Live в московском Парке Горького.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Mузыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Флинт исполнял самые знаменитые композиции группы — Firestater и Breathe.

О смерти музыканта стало известно днем 4 марта. По словам полицейских, их вызвали в понедельник около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). На тот момент Флинт был уже мертв. Причиной смерти назван суицид. Друзья музыканта предполагают, что он впал в депрессию после того, как расстался со своей девушкой.

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