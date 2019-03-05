СМИ узнали о действиях солиста The Prodigy перед смертью

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт всего за 48 часов до своей смерти участвовал в марафоне на 5 км, пишет Daily Mail.

49-летний артист принимал участие в пятикилометровом забеге в британском городе Челмсфорд и преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.

По словам очевидцев и участников забега, музыкант находился в приподнятом настроении и выглядел здоровым.

Всего через двое суток Флинта обнаружили мертвым в собственном загородном доме в Данмоу (графство Эссекс). По данным полиции, он покончил с собой.

Как рассказали коллеги музыканта по группе, ранее он уже заявлял о планах свести счеты с жизнью. Кроме того, в последнее время певец мог страдать от депрессии из-за расставания с супругой.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году, ее участники стали пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы.