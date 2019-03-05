Прямой эфир

СМИ узнали о действиях солиста The Prodigy перед смертью

0
Фото: TASS/ZUMA/Serge Kobo/Mpp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт всего за 48 часов до своей смерти участвовал в марафоне на 5 км, пишет Daily Mail.

Время танцора: Кит Флинт был голосом поколения
Каким мы запомним вокалиста The Prodigy

49-летний артист принимал участие в пятикилометровом забеге в британском городе Челмсфорд и преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.

По словам очевидцев и участников забега, музыкант находился в приподнятом настроении и выглядел здоровым.

Всего через двое суток Флинта обнаружили мертвым в собственном загородном доме в Данмоу (графство Эссекс). По данным полиции, он покончил с собой.

Как рассказали коллеги музыканта по группе, ранее он уже заявлял о планах свести счеты с жизнью. Кроме того, в последнее время певец мог страдать от депрессии из-за расставания с супругой.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году, ее участники стали пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти вокалиста The Prodigy
Музыкальный критик оценил уникальность The Prodigy

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017