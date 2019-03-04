Время танцора: Кит Флинт был голосом поколения

Вокалист и танцор британской электронной группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе 4 марта 2019 года. Для многих он был олицетворением современной музыки и танцевальной культуры 1990-х. «Известия» вспоминают, каким был любимец миллионов рейверов по всему миру
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Фото: Getty Images/Tim Roney
Группу The Prodigy основал в 1990 году мультиинструменталист Лиам Хоулетт. Вскоре к коллективу присоединились рэпер Максим, вокалист и танцор Кит Флинт и клавишник Лирой Торнхилл
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Фото: Getty Images/Redfens/Mick Hutson
Кит Флинт и Максим превращали концерты группы в настоящие шоу
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Фото: TASS/DPA/Hubert Boesl
Пик славы The Prodigy пришелся на конец 1990-х, после выхода альбома Fat Of the Land, прическа с «рожками» Флинта стала визуальным символом группы
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Фото: Getty Images/Kelly Henderson
Кроме музыки, Кит Флинт серьезно увлекался мотоспортом и руководил собственной командой Team Traction Control
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Фото: REUTERS/Toru Hanai
Синглы Firestarter и Breathe с вокалом Флинта стали самыми успешными композициями группы, несмотря на запрет Би-би-си на трансляцию видеоклипов с этими композициями в британском телеэфире
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Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Летом 2019 года Флинт должен был приехать с The Prodigy в Россию для участия в музыкальном фестивале
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Фото: Getty Images/Simone Joyner
«Мы были опасными и возбуждающими! А сегодня никто не хочет быть опасным, и поэтому людям с легкостью скармливают коммерческую дрянь», — говорил Кит о нынешнем состоянии поп-музыки в интервью 2015 года
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Кит Флинт во время выступления на фестивале Park Live в 2014 году
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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
В России The Prodigy были одной из самых популярных электронных групп, а Кит Флинт стал одним из символов поколения 1990-х
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