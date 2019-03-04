Время танцора: Кит Флинт был голосом поколения

Вокалист и танцор британской электронной группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе 4 марта 2019 года. Для многих он был олицетворением современной музыки и танцевальной культуры 1990-х. «Известия» вспоминают, каким был любимец миллионов рейверов по всему миру