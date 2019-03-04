Прямой эфир

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти вокалиста The Prodigy

0
Фото: Global Look Press/Mpp/Serge Kobo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция графства Эссекс заявила, что в смерти вокалиста британской группы The Prodigy 49-летнего Кита Флинта нет ничего подозрительного. Об этом 4 марта сообщает Daily Express.

Культурный уикенд: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть в выходные

«Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет подготовлено [для передачи] коронеру», — рассказали в правоохранительных органах.

По словам стражей порядка, их вызвали около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). Также на место приехали санитарная авиация и врачи скорой помощи. Последние заявили, что музыкант был найден без сознания, но чуть позже на месте происшествия его объявили мертвым.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Флинт исполнял самые знаменитые композиции группы — Firestater и Breathe.

В конце 2018 года основатель The Prodigy Лиам Хоулетт рассказал «Известиям», что для нового альбома No Tourists черпал вдохновение в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США умерла звезда 1960-х Лиза Сигрем
В США скончался «король голливудских мюзиклов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017