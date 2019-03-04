Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти вокалиста The Prodigy

Полиция графства Эссекс заявила, что в смерти вокалиста британской группы The Prodigy 49-летнего Кита Флинта нет ничего подозрительного. Об этом 4 марта сообщает Daily Express.

«Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет подготовлено [для передачи] коронеру», — рассказали в правоохранительных органах.

По словам стражей порядка, их вызвали около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). Также на место приехали санитарная авиация и врачи скорой помощи. Последние заявили, что музыкант был найден без сознания, но чуть позже на месте происшествия его объявили мертвым.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Флинт исполнял самые знаменитые композиции группы — Firestater и Breathe.

В конце 2018 года основатель The Prodigy Лиам Хоулетт рассказал «Известиям», что для нового альбома No Tourists черпал вдохновение в Москве.